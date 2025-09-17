Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 

Конкурсные показы пройдут 26 и 27 сентября в ЦКиО «Победа» в Новосибирске

Организаторы IV фестиваля научного и индустриального кино «Кремний», который состоится с 25 по 28 сентября в Новосибирске, рассказали о программе и жюри грядущего смотра.

В конкурсную программу вошли десять картин о науке, технологиях и людях, создающих будущее. Они поборятся за призы в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшее изобразительное решение», «Лучшая драматургия», «Специальный приз жюри».

Председателем жюри секции выступит режиссер Алексей Федорченко. Помочь выбрать победителей ему помогут кинокритик Екатерина Визгалова, креативный продюсер отдела оригинального контента онлайн-кинотеатра Wink Кирилл Ашумов, а также режиссеры Юлия Бывшева, Юлия Серьгина и Борис Травкин.

Конкурсные показы пройдут 26 и 27 сентября в ЦКиО «Победа», вход свободный по предварительной регистрации. Подробное расписание доступно на официальном сайте фестиваля.