top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино

Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино

Автор: БК

19 сентября 2025

Его возглавит режиссер Александр Котт

II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко», организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента, рассказал о жюри конкурса короткого метра.

Его возглавит режиссер Александр Котт. Выбрать победителей постановщику помогут актриса Дарья Екамасова и сербский режиссер, сценарист и продюсер Горан Радованович.

Всего в рамках конкурсных и внеконкурсных показов можно будет бесплатно посмотреть более 60 картин. Подробное расписание и регистрация на сеансы доступны по ссылке.

Организаторы также объявили о том, что в рамках фестиваля свои творческие встречи проведут индийский режиссер Аарьян Чандра Пракаш и иранский продюсер Алиреза Шахрохи.

«Высоко» пройдет в Москве с 25 по 28 сентября.

Фото: пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
Кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко» представил программу
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2025»
Подробнее
Касса четверга: «Дракула» возглавил чарт
Подробнее
Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудитории
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 сентября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Дракула» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Сериал «Хирург» продлен на второй сезон
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Семь цветков для рэкетира: итоги рынка кинопроката в Казахстане за первое полугодие 2025 года
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 сентября
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко» представил программу
Подробнее