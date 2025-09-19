Фестиваль «Высоко» представил жюри конкурса короткометражного кино
Его возглавит режиссер Александр Котт
II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов «Высоко», организованный Киностудией Горького и Фондом развития детско-семейного и молодежного контента, рассказал о жюри конкурса короткого метра.
Его возглавит режиссер Александр Котт. Выбрать победителей постановщику помогут актриса Дарья Екамасова и сербский режиссер, сценарист и продюсер Горан Радованович.
Всего в рамках конкурсных и внеконкурсных показов можно будет бесплатно посмотреть более 60 картин. Подробное расписание и регистрация на сеансы доступны по ссылке.
Организаторы также объявили о том, что в рамках фестиваля свои творческие встречи проведут индийский режиссер Аарьян Чандра Пракаш и иранский продюсер Алиреза Шахрохи.
«Высоко» пройдет в Москве с 25 по 28 сентября.
Фото: пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова