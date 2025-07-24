Фильмы Владлены Санду и Насти Коркия попали в параллельную секцию Венецианского кинофестиваля

«Венецианские дни» пройдут с 27 августа по 6 сентября

Организаторы параллельной секции Венецианского кинофестиваля «Венецианские дни» (Giornate degli Autori) объявили конкурсную программу, и в нее попали сразу два фильма российских кинематографистов.

Документальный фильм ПАМЯТЬ Владлены Санду («Идентификация») описывается, как «душераздирающее личное путешествие по осколкам детства режиссера». Проект, снимавшийся с 2017 года, является автобиографическим полнометражным дебютом Санду – постановщик, пережившая войну в Чечне, изучает свои воспоминания и трансформирует их с помощью киноискусства.

Игровая лента КОРОТКОЕ ЛЕТО Насти Коркия также затрагивает тему детства. Фильм рассказывает о восьмилетней Кате, которая проводит лето с бабушкой и дедушкой. Однако каникулы выглядят спокойными только на первый взгляд – война в Чечне становится неотъемлемой частью окружающей реальности, а отношения между близкими девочки постепенно разрушаются. Одним из продюсеров картины выступила Наталья Дрозд (КАНИКУЛЫ, ФРАУ).

22-е «Венецианские дни» пройдут с 27 августа по 6 сентября.

Фото: кадр из фильма ПАМЯТЬ