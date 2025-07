Объявлена программа Венецианского кинофестиваля

В основном конкурсе – новые работы Кэтрин Бигелоу, Йоргоса Лантимоса, Джима Джармуша и Пак Чхан-ука

Организаторы грядущего Венецианского кинофестиваля представили участников грядущего смотра.

В основном конкурсе будут соревноваться новые работы Оливье Ассайаса, Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Джима Джармуша, Франсуа Озона, Бенни Сафди, Пак Чхан-ука, Йоргоса Лантимоса и многие другие фильмы.

В числе картин, которые примут участие во внеконкурсной секции, оказалась документальная лента Александра Сокурова ДНЕВНИК РЕЖИССЕРА (Director’s Diary). В ее основе лежат дневники постановщика, которые тот вел между 1961 и 1995 годами.

Напомним, что фильмом открытия станет новая работа Паоло Соррентино ГРАЦИЯ, также участвующая в основном конкурсе.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Основной конкурс

– ГРАЦИЯ (La Grazia), реж. Паоло Соррентино

– КРЕМЛЕВСКИЙ ВОЛШЕБНИК (The Wizard of the Kremlin), реж. Оливье Ассайас

– ДЖЕЙ КЕЛЛИ (Jay Kelly), реж. Ноа Баумбах

– ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ (The Voice of Hind Rajab), реж. Каутер Бен Ханья

– ДОМ ИЗ ДИНАМИТА (A House of Dynamite), реж. Кэтрин Бигелоу

– СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НАД ВСЕМИ НАМИ (Ri Gua Zhong Tian), реж. Цай Шанцзюнь

– ФРАНКЕНШТЕЙН (Frankenstein), реж. Гильермо Дель Торо

– ЭЛИЗА (Elisa), реж. Леонардо ди Костанцо

– НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ (À Pied d’Oeuvre), реж. Валери Донзелли

– ТИХИЙ ДРУГ (Silent Friend), реж. Ильдико Эньеди

– ЗАВЕЩАНИЕ ЭНН ЛИ (The Testament of Ann Lee), реж. Мона Фастволд

– ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ (Father Mother Sister Brother), реж. Джим Джармуш

– БУГОНИЯ (Bugonia), реж. Йоргос Лантимос

– ДУЗЕ (Duse), реж. Пьетро Марчелло

– ФИЛЬМ, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (Un Film Fatto Per Bene), реж. Франко Мареско

– СИРОТА (Orphan), реж. Ласло Немеш

– ПОСТОРОННИЙ (L’Étranger), реж. Франсуа Озон

– МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ (Eojjeol Suga Eopda), реж. Пак Чхан-ук

– ПОД ОБЛАКАМИ (Sotto Le Nuvole), реж. Джанфранко Рози

– КРУШАЩАЯ МАШИНА (The Smashing Machine), реж. Бенни Сафди

– ДЕВУШКА (Nühai), реж. Шу Ци

Фото: кадр из фильма БУГОНИЯ