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Госдума приняла закон о регулировании работы иностранных исследовательских компаний

Автор: Илья Кувшинов

16 июля 2025

Под запрет могут попасть такие игроки рынка, как Ipsos, Nielsen и GfK

Во вторник, 15 июля, Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, регулирующий деятельность иностранных исследовательских компаний.

В частности, он предусматривает полный запрет на проведение товарных и потребительских исследований в России для международных (или находящихся под их контролем) компаний с долей иностранного капитала более 20% – все организаторы исследований должны быть российскими юридическими лицами.

Как отмечает издание Adpass, в связи с этим под запрет могут попасть крупные зарубежные игроки Ipsos, Nielsen и GfK, занимающие от трети до половины российского исследовательского рынка. На данный момент ни одна из этих компаний не локализовала свой российский бизнес.

В законопроекте подчеркивается, что организаторы исследований товарных рынков должны представить в уполномоченный орган, ответственный за проведение мониторинга, сведения и документы об их соответствии вводимым требования и обязанностям не позднее 15 мая 2026 года.

Сам закон официально должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: Freepik

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