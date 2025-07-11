Фонд кино поддержит оснащение десяти кинозалов в новых регионах России в 2025 году
Автор: БК
11 июля 2025
Отбор проводился среди городов с численностью населения до 500 тыс человек
Фонд кино подвел итоги отбора организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым кинотеатральным оборудованием в новых регионах России.
Ведомство поддержит создание десяти кинозалов в населенных пунктах, входящих в состав ДНР и ЛНР, с численностью населения до 500 тыс человек. Среди них – Волноваха, Новотроицкое, Златоустовка, Молодогвардейск и другие.
Полный список доступен на сайте Фонда кино.
Фото: Фонд кино
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