Фонд кино поддержит оснащение десяти кинозалов в новых регионах России в 2025 году

Отбор проводился среди городов с численностью населения до 500 тыс человек

Фонд кино подвел итоги отбора организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым кинотеатральным оборудованием в новых регионах России.

Ведомство поддержит создание десяти кинозалов в населенных пунктах, входящих в состав ДНР и ЛНР, с численностью населения до 500 тыс человек. Среди них – Волноваха, Новотроицкое, Златоустовка, Молодогвардейск и другие.

Полный список доступен на сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино