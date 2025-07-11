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Фонд кино поддержит оснащение десяти кинозалов в новых регионах России в 2025 году

Автор: БК

11 июля 2025

Отбор проводился среди городов с численностью населения до 500 тыс человек

Фонд кино подвел итоги отбора организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым кинотеатральным оборудованием в новых регионах России.

Ведомство поддержит создание десяти кинозалов в населенных пунктах, входящих в состав ДНР и ЛНР, с численностью населения до 500 тыс человек. Среди них – Волноваха, Новотроицкое, Златоустовка, Молодогвардейск и другие.

Полный список доступен на сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

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