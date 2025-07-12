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Legendary может приобрести Lionsgate Studios

Автор: Илья Кувшинов

12 июля 2025

Переговоры между сторонами пока находятся на очень ранней стадии

В Голливуде пошли слухи о еще одним потенциальном слиянии двух гигантов – Legendary Entertainment заинтересована в покупке Lionsgate Studios.

Кинокомпания, которая недавно отделилась от телесети и стримингового сервиса Starz, включает в себя не только дистрибуционные и производственные сегменты, но и библиотеку с 18 тыс тайтлов. Среди них – франшизы ДЖОН УИК, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, СУМЕРКИ, ДИВЕРГЕНТ, ПИЛА и многое другое.

Переговоры между сторонами пока находятся на очень ранней стадии, и детали держатся в секрете. Тем не менее, инсайдеры уверены – Lionsgate и Legendary, как минимум, обсуждают возможность совместного производства нескольких полнометражных проектов.

Помимо этого, источники в индустрии утверждают, что другие медиаконгломераты также проявляют интерес к Lionsgate – в особенности, после отделения активов, которые многие из потенциальных покупателей сочли лишним грузом.

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