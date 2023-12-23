Lionsgate создаст отдельную компанию для своей киностудии

Ожидается, что сделка будет завершена весной 2024 года

Lionsgate планирует создать отдельную компанию для своей киностудии, отделив ее от телесети и стримингового сервиса Starz. Об этом сообщает Variety.

Кинокомпания, включающая в себя не только дистрибуционные и производственные сегменты, но и библиотеку с 18 тыс тайтлов, превратится в Lionsgate Studios Corp и объединится с компанией Screaming Eagle Acquisition Corp., которая специализируется на слияниях и поглощениях (SPAC). Ожидается, что сделка будет завершена весной 2024 года.

Инсайдеры утверждают, что слияние позволит Lionsgate привлечь около $350 млн на финансирование стратегических инициатив. Стоимость самой студии в результате сделки оценивается в $4,6 млрд.

Большая часть акций Lionsgate Studios (87,3%) все еще будет принадлежать материнской компании Lionsgate, в то время как основатели Screaming Eagle, публичные акционеры и инвесторы получат, в общей сложности, 12,7% акций.

Стоит отметить, что телевизионный бизнес и стриминговый сервис Starz останется за корпорацией, однако не будет частью Lionsgate Studios. Компания приобрела телесеть в 2016 году за $4,4 млрд и через какое-то время ее планировала продать, однако в прошлом году отказалась от этого решения.

Конгломерат анонсировал планы по созданию Lionsgate Studios Corp. после того, как закончил год на высокой ноте: его проекты собрали в мировом прокате больше $1 млрд – в числе выпущенных картин были ДЖОН УИК 4 и приквел ГОЛОДНЫХ ИГР.