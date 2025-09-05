top banner

Paramount заключила сделку по мировому прокату фильмов Legendary

Автор: Илья Кувшинов

5 сентября 2025

Первым проектом станет новая экранизация файтинга Street Fighter

Слухи оказались правдой: новое руководство Paramount заключило трехгодичное соглашение с кинокомпанией Legendary о мировой дистрибуции (за исключением Китая) части ее проектов.

Первым совместным фильмом станет экранизация видеоигры Street Fighter, сопродюсером которой выступает Capcom. Съемки картины уже идут, а ее релиз намечен на 16 октября 2026 года.

Как и ожидалось, Warner Bros. продолжит заниматься прокатом части франшиз Legendary, включая триквел ДЮНЫ, грядущий проект из киновселенной о монстрах с участием Годзиллы и Кинг-Конга и многое другое.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
В Китае пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Фестиваль «Кремний» объявил лонг-лист питчинга
Подробнее
Касса четверга: в тройке лидеров оказались одни новинки
Подробнее
Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 августа 2025 года
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
KION рассказал о новинках cентября
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» выйдет на Amazon Prime
Подробнее
Уорвик Дэвис сыграет профессора Флитвика в новом «Гарри Поттере»
Подробнее
Платформа «Кинокласс» поможет организовать походы школьников в кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Динозавров» вырвался в лидеры
Подробнее
Бесконечная история: перспективы жанра аниме в российском прокате
Подробнее
В Москве состоялась презентация Okko: фоторепортаж
Подробнее
Касса России: «Доктор Динозавров» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 сентября
Подробнее

Новости по теме

Paramount экранизирует игру Call of Duty
Подробнее
Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Подробнее
Paramount может заняться мировым прокатом фильмов Legendary
Подробнее
Новое руководство Paramount анонсировало возвращение к знакомым франшизам
Подробнее
Сделка Paramount и Skydance: чего ждать от новых владельцев?
Подробнее