Paramount заключила сделку по мировому прокату фильмов Legendary

Первым проектом станет новая экранизация файтинга Street Fighter

Слухи оказались правдой: новое руководство Paramount заключило трехгодичное соглашение с кинокомпанией Legendary о мировой дистрибуции (за исключением Китая) части ее проектов.

Первым совместным фильмом станет экранизация видеоигры Street Fighter, сопродюсером которой выступает Capcom. Съемки картины уже идут, а ее релиз намечен на 16 октября 2026 года.

Как и ожидалось, Warner Bros. продолжит заниматься прокатом части франшиз Legendary, включая триквел ДЮНЫ, грядущий проект из киновселенной о монстрах с участием Годзиллы и Кинг-Конга и многое другое.