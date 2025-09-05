Paramount заключила сделку по мировому прокату фильмов Legendary
Автор: Илья Кувшинов
5 сентября 2025
Первым проектом станет новая экранизация файтинга Street Fighter
Слухи оказались правдой: новое руководство Paramount заключило трехгодичное соглашение с кинокомпанией Legendary о мировой дистрибуции (за исключением Китая) части ее проектов.
Первым совместным фильмом станет экранизация видеоигры Street Fighter, сопродюсером которой выступает Capcom. Съемки картины уже идут, а ее релиз намечен на 16 октября 2026 года.
Как и ожидалось, Warner Bros. продолжит заниматься прокатом части франшиз Legendary, включая триквел ДЮНЫ, грядущий проект из киновселенной о монстрах с участием Годзиллы и Кинг-Конга и многое другое.
