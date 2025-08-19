Paramount может заняться мировым прокатом фильмов Legendary

Для некоторых проектов также обсуждается совместное финансирование

Похоже, новое руководство Paramount работает над еще одной крупной сделкой – по информации Deadline, медиаконгломерат ведет переговоры с кинокомпанией Legendary насчет соглашения о мировой дистрибуции (за исключением Китая) части ее проектов.

Инсайдеры утверждают, что условия контракта, который прорабатывается с весны, еще не до конца финализированы. Также подчеркивается, что для некоторых будущих картин Legendary/Paramount обсуждается совместное финансирование. Тем не менее, пока неизвестно, какие именно фильмы достанутся студии под управлением Дэвида Эллисона.

В настоящее время у Legendary нет эксклюзивного соглашения ни с одной крупной компанией – стратегическое партнерство с Sony завершилось в декабре 2024 года. Однако, важно отметить, что франшиза ДЮНА и картины из киновселенной о монстрах с участием Годзиллы и Кинг-Конга все еще останутся на Warner Bros., как и грядущий анимационно-игровой фильм ANIMAL FRIENDS с Райаном Рейнольдсом и Джейсоном Момоа, а также совместный проект Тома Круза и Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Инсайдеры сообщают, что деловые отношения Legendary c Warner Bros. продолжатся и после заключения соглашения с Paramount – ожидается, что в ближайшем будущем компании еще объявят о ряде совместных проектов.