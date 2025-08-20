Создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное соглашение с Paramount
Согласно ему, братья Даффер сосредоточатся на создании высокобюджетных кинотеатральных фильмов
Братья Мэтт и Росс Даффер будут сотрудничать с новым руководством Paramount – создатели «Очень странных дел» заключили эксклюзивное четырехлетнее соглашение на производство фильмов, телевизионных и стриминговых проектов.
Согласно новому договору, который вступит в силу в апреле 2026 года после завершения текущего контракта кинематографистов с Netflix, тандем сконцентрируется на создании «амбициозных» и «высокобюджетных кинотеатральных фильмов». Все будущие проекты будут разрабатываться через продюсерскую компанию Дафферов Upside Down Pictures, возглавляемую братьями и их партнером Хилари Ливитт.
Как отмечается в заявлении, это соглашение вновь объединит их с бывшим руководителем отдела контента Netflix Синди Холланд – именно новая глава стримингового подразделения Paramount когда-то дала зеленый свет «Очень странным делам» на платформе.
Тем не менее, даже по окончании контракта с Netflix, братья Даффер продолжат курировать вселенную «Очень странных дел», а также другие уже существующие проекты, разрабатываемые ими для стриминга.
Фото: кадр со съемок сериала «Очень странные дела»