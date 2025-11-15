top banner
Режиссеры «Подземелий и драконов» снимут новый «Звездный путь»

Автор: Илья Кувшинов

15 ноября 2025

Ожидается, что проект не будет иметь никакого отношения к прошлым фильмам франшизы

Новый режим Paramount определился, что делать с одной из своих крупных франшиз – постановщики приключенческого экшна ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн выступят авторами сценария, режиссерами и продюсерами перезагрузки ЗВЕЗДНОГО ПУТИ.

Сюжет грядущей картины держится в секрете, однако источники Deadline утверждают, что проект никак не будет связан с предыдущими фильмами или сериалами франшизы. Помимо этого, там могут появиться совершенно новые оригинальные персонажи.

Ближайшим проектом режиссерского тандема станет комедия MAYDAY о Холодной войне с Райаном Рейнольдсом в главной роли. По слухам, картина получила высокие оценки на закрытых показах для Skydance и Apple, а ее релиз предварительно намечен на 2026 год.

Фото: кадр со съемок фильма НОЧНЫЕ ИГРЫ

