Предложение Netflix о покупке Warner Bros Discovery включает выпуск фильмов в кинотеатрах

Крайний срок подачи коммерческих предложений истекает 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, истекает крайний срок подачи необязывающих коммерческих предложений по покупке Warner Bros. Discovery. По информации Bloomberg, Netflix сообщил руководству медиаконгломерата, что если стримингу удастся выкупить компанию, то он продолжит выпускать фильмы студии в кинотеатрах.

Напомним, что ранее глава Netflix Тед Сарандос неоднократно заявлял, что кинотеатральная модель устарела, а релизы картин на стриминге позволяют им получить «самую большую в мире аудиторию». Видимо, вероятность покупки обширной библиотеки Warner Bros. и контрактные обязательства студии смягчили его позицию.

Тем не менее, в битве за Warner Bros. Discovery участвуют еще две компании, Comcast и Paramount – последняя остается единственным претендентом, готовым приобрести медиахолдинг целиком, а не отдельные его части.