Глава Netflix вновь выступил против кинотеатральной модели

Тед Сарандос заявил, что большая часть американцев не хочет ходить в мультиплексы

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос принял участие в саммите Time100, где обсудил насущные проблемы кинопроизводства.

В частности, медиаменеджер в очередной раз высказался на тему кинотеатрального проката, приведя в качестве примера нестабильный мировой бокс-офис:

«О чем нам это говорит? Что пытается сказать потребитель? О том, что он хочет смотреть кино дома. Студии и кинотеатры пытаются бороться за сохранение 45-деневного окна между прокатом и стримингом, однако это не соответствует потребительскому опыту», – заявил Сарандос.

Глава Netflix также добавил, что кинотеатральная модель, по его мнению, совершенно устарела.

«Некоторые наши релизы выходили в ограниченный прокат, чтобы квалифицироваться на “Оскар”, однако я стараюсь убедить каждого режиссера, с кем мы работаем, чтобы тот сосредоточился на зрителях. Важно снять фильм, который им понравится. Люди выросли, думая, мол, я хочу снимать кино для большого экрана: чтобы они шли в кинотеатре по два месяца, чтобы на сеансах были аншлаги, чтобы зрители плакали… Это устаревшая концепция», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что Netflix владеет несколькими кинотеатрами в США, однако Сарандос заверил, что платформа спасла их «от превращения в супермаркеты» для сохранения кинотеатрального опыта, а не для заработка.