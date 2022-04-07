Дракула в пиратской бухте

Самый кассовый зарубежный проект этого года, фэнтези-хоррор ДРАКУЛА, стал редким фильмом в российском прокате, чьи сборы в первые три недели работы увеличивались – сначала на 5%, а потом на 28%. Только на пятом уикенде они оказались ниже стартовых 103 млн рублей. Две недели подряд картина возглавляла рейтинг по сборам и шесть уикендов сохраняла позиции в пятерке лучших. И это при том, что фильм стартовал в родной Франции еще в июле – а значит, в интернете имелась пиратская копия в высоком качестве. Мы обсудили с экспертами, оказывают ли «пиратки» какое-то влияние на сборы зарубежного кино в российском прокате и как в целом меняется рынок нелегального контента.

СЕМЕЙНАЯ СТРАХОВКА

Согласно исследованию компании F6, многолетняя борьба с пиратством продолжает приносить свои результаты: онлайн-рынок нелегального контента в России сокращается шестой год подряд. За первое полугодие 2025-го пираты заработали $16,6 млн – на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го ($19 млн), и на 26,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2023 года ($21 млн). В целом в 2024-м доходы распространителей нелегального контента составили $36 млн. При этом в том году было заблокировано 12,5 млн пиратских копий – на 42% больше, чем в 2023-м.

Как фиксируют аналитики F6, в первые шесть месяцев 2025 года сократился трафик нелегальных ресурсов: поисковые запросы на пиратские порталы уменьшились на 13,9% по сравнению с первым полугодием 2024-го. Эксперты объясняют это ростом числа пользователей легальных стриминговых платформ, а также усилением борьбы с пиратскими ресурсами: повышается скорость обнаружения и блокировки нелегального контента. При этом число таких ресурсов растет третий год подряд. Из-за блокировки «зеркал» пиратских сайтов распространители нелегального контента вынуждены регистрировать больше доменов: за первое полугодие 2025 года они создали 79 тысяч новых адресов – на 27,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го, и на 36,2% больше, чем в первом полугодии 2023-го.

Доля ссылок на пиратские сайты по сравнению с другими источниками распространения нелегального видеоконтента в 2025 году увеличилась до 98,4%. Доля соцсетей, мессенджеров и видеохостингов сократилась до 1,6%, в то время как в 2023-м на них приходилось 12,1%. Эксперты также отмечают, что объем российских фильмов и сериалов среди новинок на пиратских ресурсах немного увеличился – с 11,2% в первом полугодии 2024-го до 13,9% за аналогичный период текущего года.

Если анализировать сборы фильмов с доступными в интернете пиратскими копиями за последние три года, то лидером среди них окажется новая работа Люка Бессона ДРАКУЛА. На десятой неделе проката результаты картины достигли 930 млн рублей. Второе место досталось мультфильму ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, чей релиз на Netflix в 2023 году состоялся за несколько недель до российской кинотеатральной премьеры. За четырнадцать уикендов в прокате проект заработал 828 млн рублей. Еще одна картина «Атмосферы Кино», французская историческая драма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, принесла кинотеатрам в прошлом году 631 млн, также демонстрируя прирост в сборах на второй неделе.

Топ-20 самых кассовых фильмов с доступными с момента премьеры пиратскими копиями в 2022–2025 годах

№№ п/п Название фильма Дистрибьютор Дата старта Кол-во к/т Сборы, млн Зрители, млн 1 ДРАКУЛА AK 11.09.2025 1 974 890,363 1,678 2 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ EXP 17.08.2023 1 882 827,908 3,181 3 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО AK 19.09.2024 1 270 630,987 1,262 4 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ VLG 16.05.2024 1 574 445,865 0,982 5 ЖАННА ДЮБАРРИ RWV 20.07.2023 1 120 424,492 1,048 6 ПЕРЕВОДЧИК VLG 01.06.2023 1 536 288,647 0,768 7 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС VLG 26.01.2023 2 005 272,003 1,042 8 ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА AK 16.01.2025 963 248,964 0,429 9 ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ VLG 08.09.2022 884 247,931 0,699 10 10 ЖИЗНЕЙ GF 13.06.2024 1 709 219,393 0,845 11 КРУШЕНИЕ CP 26.01.2023 1 838 163,593 0,492 12 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! AK 10.08.2023 1 485 155,866 0,515 13 ВСË ВЕЗДЕ И СРАЗУ VLG 07.04.2022 720 131,153 0,374 14 МЕГАЛОДОН AK 18.05.2023 1 605 124,628 0,416 15 АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ PRD 04.04.2024 1 418 105,992 0,302 16 ОНО. НОВАЯ ГЛАВА KNLG 24.04.2025 1 055 98,279 0,217 17 МАРМАДЮК NKI 08.06.2023 1 895 95,534 0,481 18 КОНКЛАВ AK 21.11.2024 506 86,804 0,148 19 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ VLG 19.10.2023 749 85,190 0,229 20 ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН VLG 06.06.2024 1 827 71,155 0,299

Могли бы показатели этих релизов быть выше, если бы у зрителей не имелось возможности посмотреть фильмы в интернете? Дистрибьюторы картины сходятся на мнении, что аудитории кинотеатров и пиратских ресурсов в сети не совпадают, а если пересечение и происходит, то минимальное. Соучредитель и директор по стратегии и маркетингу компании «Атмосферы Кино» Николай Борунков считает, что наличие пиратской копии ДРАКУЛЫ не оказало какого-то негативного влияния на кассовые показатели фильма. «Все больше приходим к мнению, что аудитории потребления кинотеатральных релизов и пиратских новинок (именно онлайн) не столь значительно пересекаются. Безусловно, на фактор корреляции между этими потоками сильно влияет и сам рассматриваемый контент. В случае с ДРАКУЛОЙ негативного влияния на релиз мы не наблюдаем», – говорит он.

С коллегой соглашается генеральный директор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова, оценивая прокатные результаты мультфильма ЛЕДИ БАГ. «Аудитории кинотеатров и платформ в принципе расходятся, а конкретно в этом жанре расходятся еще значительнее. Все-таки анимация предполагает семейный просмотр, поход в кино с детьми – а на детях не экономят. Поэтому здесь кинопрокатные результаты меньше зависят от прочих релизов и, в частности, онлайн-доступности», – поясняет она. Несмотря на скептический настрой индустрии по поводу доступности «пиратки», дистрибьютор принял решение выпустить картину в середине августа, так как эта дата позволяла отработать в каникулы и захватить аудиторию, которая будет возвращаться в города к началу учебного года.

«Большим проектам, конечно, лучше выходить без «пиратки». Но в случае с анимацией негативное влияние нелегальной копии может быть меньше, чем если бы речь шла, например, о кинокомиксе, где больше молодежной аудитории. В любом случае «пиратку» надо чистить, чтобы она не была как минимум легко доступна. Что касается ЛЕДИ БАГ, то мы задействовали судебную защиту релиза, хотя не ожидали, что ущерб от нелегальной версии будет высоким. Не было бы «пиратки», сборы были бы на несколько процентов выше, но не существенно», – считает операционный директор «Экспоненты Фильм» Елена Верниковская.

Из представленных в топ-20 фильмов только один был доступен на российском стриминговом рынке официально одновременно с кинотеатральной премьерой. Проект Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ в 2024 году стартовал сначала на «Кинопоиске» и только через три дня вышел на больших экранах. Сборы релиза «Вольги» достигли 446 млн рублей. Прогнозы экспертов по картине были выше, и это тот случай, когда доступность релиза в интернете помешала ему отработать весь кинопрокатный потенциал. Верхняя планка ожиданий от фильма проходила по цифрам ДЖЕНТЛЬМЕНОВ от того же прокатчика – 1,225 млрд рублей, а нижняя – по сборам ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, выпущенной Global Film и заработавшей 685 млн.

Мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС с доступной пиратской версией в интернете подтверждает, что семейные картины и анимация привлекают зрителей в кинотеатры вне зависимости от того, можно ли посмотреть копию в интернете. Проект стал третьей кассовой зарубежной анимацией с 2022 года – после ЛЕДИ БАГ и МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ. «Наибольший вред «пиратка» наносит фильмам со слабыми отзывами и низкими оценками, а также авторскому ожидаемому кино. Наименьший – семейному кино и фильмам с отличными отзывами и высокими оценками», – замечает Елена Верниковская.

ЛИНИИ ОБОРОНЫ

«Экспонента Фильм» защищает авторские права на свои проекты, сотрудничая с агентством Isola Dynamics. «Схемы защиты бывают разные – в зависимости от масштаба фильма и других обстоятельств. В том числе задействуем и судебную защиту», – поясняет Елена Верниковская. С Isola Dynamics работают практически все дистрибьюторы на российском рынке: «Атмосфера Кино», «Наше кино», Arna Media, «Вольга», «Каро Премьер», Capella Film, «Пионер», «Про:взгляд», «Русский Репортаж», КИНО.АРТ.ПРО, Must See Movie Magic Film Company, Russian World Vision, Arthouse, «Ракета Релизинг». А также Кинокомпания СТВ, Bazelevs, «Лицензионные бренды».

Агентство Isola Dynamics обеспечивало защиту фильмов ДРАКУЛА, ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ и МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ с момента появления первой пиратской копии. Все три проекта защищались в судебном порядке, что позволило держать Рунет максимально зачищенным от пиратских версий фильмов. Генеральный директор компании Вероника Мутыгуллина уверена, что наличие таких копий оказывает серьезное влияние на прокатные результаты картин. «Мы уже десять лет занимаемся защитой авторских прав, и у дистрибьюторов всегда одно основное требование: исключить возможность просмотра пиратской копии в интернете, – сообщает она. – Например, ДРАКУЛА защищался целых шесть недель до выхода в российский прокат, что говорит о заинтересованности дистрибьютора в увеличении кинотеатральных просмотров, а не пиратских. Кроме того, сейчас на рынке всего несколько прокатчиков не пользуются услугой по защите, и нам известно, что это не в силу убежденности, что наличие пиратской копии не влияет на прокатные результаты, а по иным причинам. Также дистрибьюторы часто отмечают, что наличие пиратской копии напрямую влияет на кинотеатральную роспись и, как следствие, на кассовые сборы. Конечно, для многих это и репутационный вопрос».

Показатели Isola Dynamics в процессе защиты кинопрокатных релизов

Название фильма Количество обнаруженных ссылок Количество заблокированных ссылок Количество сайтов с пиратской копией Общий процент удаления Период оказания услуги ДРАКУЛА 33 729 33 417 12 941 99% с 01.08.2025 по 28.10.2025 МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ* 19 709 19 542 1 603 99% с 15.04.2024 по 07.08.2024 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 27 824 27 745 1 324 99% с 21.06.2023 по 30.09.2023

*Над защитой проекта одновременно работали Isola Dynamics, «Кинопоиск» и еще один антипиратский вендор

«К сожалению, мы не можем утверждать, что ни один пользователь интернета не успел посмотреть копии, которые в тот или иной момент были активны, особенно когда речь идет о крупных релизах, к которым пираты прикладывают максимальные усилия по распространению как можно большего количества копий, – признает Вероника Мутыгуллина. – Но качественно оказанная услуга по защите – это минимальное количество копий в сети и максимальное количество зрителей в кинотеатрах. Заинтересованность дистрибьюторов в данной услуге говорит о ее положительном влиянии на сборы их проектов».

Еще один способ борьбы с пиратством – присоединиться к антипиратскому меморандуму. Таким методом оберегают контент в рамках своих холдингов «Централ Партнершип» и «НМГ Кинопрокат». Антипиратский меморандум был заключен еще в 2018 году по инициативе коалиции правообладателей, куда вошли «Газпром-Медиа Холдинг», НМГ, ВГТРК, Первый канал, «Кинопоиск», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация «Интернет-видео», Ассоциация по защите авторских прав в интернете. Все эти организации подписали соглашение с «Яндексом» и создали информационную систему, куда вносятся ссылки, которые потом удаляет поисковик. На конец 2025 года в этом реестре хранится около полумиллиарда ссылок.

«Это серьезная IT-инфраструктура, которая создавалась за счет участников меморандума, без государственных субсидий. Соответственно, доступ в эту систему требует паритетного финансового участия конкретного правообладателя. Важно понимать, что доступ к инструменту получает именно сам правообладатель, а не подрядчик-антипират, – объясняет глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – Войдя в меморандум, правообладатель может за самой защитой обращаться к какому угодно вендору или делать все in-house. Все крупнейшие российские медиакомпании давно поняли ценность этого инструмента и являются участниками меморандума – либо непосредственно, либо через членство в отраслевых НКО, входящих в соглашение (это позволяет здорово экономить, распределяя затраты на всех членов НКО). На месте независимых прокатчиков и дистрибьюторов я бы давно сделал такую НКО-ассоциацию и вошел в ее составе в меморандум, чтобы пользоваться этим инструментом защиты контента на благо самих себя и своих партнеров – и кинотеатров, и аудиовизуальных сервисов, которым они в дальнейшем лицензируют права».

По мнению Алексея Бырдина, потери от пиратства начинаются сразу, как только у аудитории возникает минимальный интерес к картине и в интернете появляется ее копия смотрибельного качества. «Не утверждаю, что результаты фильмов в прокате зависят от распространения пиратских копий драматически, но при защите контента можно запросто спасти 5–10 процентов кинотеатральной выручки. Разумеется, не каждый человек, который не смог найти пиратскую копию, пойдет в кино, но несколько процентов пользователей – да. И даже такая доля от бокс-офиса фильмов составляет существенную сумму, – считает глава «Интернет-видео». – При том, что сама стоимость защиты в течение месяца составляет в среднем 50–100 тысяч рублей. В России сложился конкурентный рынок этих услуг, лучшие подрядчики обеспечивают достаточно качественный результат, что мы видим на кейсах защиты сериалов. Соответственно, если за два месяца проката заплатить 100–200 тысяч рублей и за счет этого добиться 5–10 процентов роста кинотеатральных сборов, прибавив к ним несколько миллионов, это объективно окажется очень эффективной инвестицией. Все крупные российские релизы ЦПШ и НМГ защищаются в том числе через антипиратский меморандум, и, как мы видим, качественно оберегаются и в сборах показывают крайне высокую эффективность. Более того, пиратская версия фильма существенно обесценивает потенциал цифрового релиза. Поэтому инвестиция в защиту контента не только на несколько процентов увеличивает бокс-офис в прокате, но и повышает ценность контента для онлайн-кинотеатров».

Как замечает Алексей Бырдин, стоимость защиты в 200 тысяч рублей окупается уже тогда, когда по фильму в период проката имеется 30–40 тысяч целевых поисковых запросов в месяц. К примеру, картина СУБСТАНЦИЯ получила 700 тысяч запросов. «Но хорошо раскрученные релизы с отличным «сарафаном», естественно, вызывают высокий спрос по поиску пиратской копии. Соответственно, чем выше ажиотаж по поводу того или иного фильма, тем бόльшим будет возврат инвестиций на защиту. Чтобы выйти в плюс, достаточно, чтобы хотя бы каждый десятый, кто искал, но не нашел пиратскую копию, купил билет или подписку. Даже если реальная конверсия ниже и составляет не 10, а 5 процентов, на средних и тем более на больших релизах вкладываться в защиту – абсолютно оправданно и экономически целесообразно», – уверен он.

Антипиратский меморандум занимается зачисткой поисковой выдачи – но только в «Яндексе», который, конечно, доминирует на рынке поисковых систем: его доля в 2024 году достигла 70,7%, в то время как Google покрывал 27,9% запросов. Однако пиратские версии фильмов все же находят не только в российском поисковике. По опыту компании Isola Dynamics, ссылки в выдаче «Яндекса» составляют около половины от общего количества найденных источников. Тем не менее изъятие ссылок из поисковой выдачи – только часть работы по удалению пиратских версий фильмов, необходимо добиваться блокировки нелегальных ресурсов, а также их «зеркал», чем как раз и занимается Isola Dynamics.

«Антипиратский меморандум – такой же механизм защиты, как блокировки Мосгорсуда или блокировки ссылок через Роскомнадзор, то есть один из инструментов борьбы с пиратством, – согласен с необходимостью комплексного подхода к защите контента глава Ассоциации «Интернет-видео». – Если вы им не пользуетесь и занимаетесь только удалением ссылок, то общая эффективность защиты катастрофически снижается. Поэтому ваша задача – пресечь переход людей из поисковика на пиратские сайты. И дело не в том, какой вендор осуществляет защиту контента, а в том, имеет ли конкретный правообладатель доступ к меморандуму».

За последние семь-восемь лет активной борьбы с пиратством изменилась поведенческая модель доступа к нелегальному контенту, уточняет Алексей Бырдин. Раньше адреса пиратских сайтов были на слуху либо хранились у пользователей в закладках, и они знали, что если копия есть, то она обязательно появится на этих ресурсах. Активное применение существующих механизмов блокировок привело к тому, что теперь люди не могут зайти на какой-то конкретный сайт, потому что с высокой долей вероятности он окажется заблокирован, и вынуждены обращаться к поисковым системам. «И тут ключевой фактор – время. Блокировка ссылки или сайта в самом лучшем раскладе занимает полдня, а чаще – сутки и дольше. Тогда как создать новую ссылку или сайт можно за минуты, – сообщает эксперт. – Поэтому, сколько бы сайтов и ссылок вы ни заблокировали в моменте, пираты все равно имеют достаточный запас времени, чтобы через «Яндекс» показать пользователю ссылку на новое «зеркало» с нелицензионной копией контента. Удаление ссылок из выдачи «Яндекса» через систему антипиратского меморандума тоже занимает минуты (средний показатель – 10–12 минут), что сопоставимо со скоростью создания и индексации пиратских «зеркал». Ключевой фактор – скорость выявления и реагирования: быстрый и глубокий парсинг, проверка нарушений и отправка ссылок в реестр меморандума. Я видел качественные результаты зачистки выдачи, когда найти ссылку на пиратскую копию было чрезвычайно сложно».

НИЧЬЕ ИМУЩЕСТВО

Кроме поисковой выдачи «Яндекса», пиратский контент можно найти на торрентах, в телеграм-каналах, в нелегальных онлайн-кинотеатрах, а с некоторых пор – и на самых популярных российских ресурсах. За последние три года размещаемый пользователями нелицензированный контент на двух крупнейших российских видеоплатформах – «VK Видео» и Rutube – стал притчей во языцех и предметом множества внутрииндустриальных шуток. При этом, по данным Mediascope, охват аудитории «VK Видео» за июль этого года достиг 76,4 млн человек, Rutube – 79,5 млн. Фильмы и сериалы ушедших из России голливудских студий стали одной из причин значительного притока аудитории на видеоплатформы. Также существенным преимуществом оказалось то, что контент на этих ресурсах можно смотреть на Smart TV, а количество рекламы там меньше, чем на пиратских сайтах.

На момент подготовки материала в топе фильмов на Rutube (то есть в одном клике от стартовой страницы) можно найти такие релизы, как СУПЕРМЕН (2,15 млн просмотров), 28 ЛЕТ СПУСТЯ (2 млн), ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ (1,88 млн), КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА (1,7 млн), ГРОМОВЕРЖЦЫ* (1,43 млн), F1 (1,38 млн), ГРЕШНИКИ (1,25 млн), ТРОН: АРЕС (1,23 млн), ОРУДИЯ (91,06 млн). Из новинок здесь обнаруживаются ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2, БИТВА ЗА БИТВОЙ, БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ИГРОКЕ, ДОМ ДИНАМИТА, премьера HBO «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и релиз Netflix – четвертый сезон «Ведьмака». Те же проекты можно найти и на «VK Видео», хотя и с меньшим количеством просмотров.

Но Алексей Бырдин призывает не драматизировать влияние на рынок нелегального иностранного контента, размещенного на российских платформах. Он не считает, что его наличие расхолаживает индустрию. «Российские проекты на этих платформах удаляют по запросу правообладателей, часто также с привлечением подрядчиков. Иностранные правообладатели ушли с российского рынка и перестали защищать свой контент, а другого механизма пресечения показа этих копий нет, поэтому приходится смиряться с этим явлением, – рассуждает эксперт. – Эта проблема концентрируется не только в интернете, так как иностранные картины в формате предсеансового обслуживания можно посмотреть и на большом экране. Какие-то существенные сборы этот контент получает во многом за счет того, что просто невозможно игнорировать факт выхода СУПЕРМЕНА или МОАНЫ. Мейджоры ушли, их релизы не маркетируются с 2022 года, так что интерес зрителей к фильмам в легальном прокате формируется рекламой и пиаром, а к голливудским релизам – возникает самотеком. Остается просто учитывать этот фактор как плохую погоду и работать с тем, на что можешь повлиять. А влиять можно на то, чтобы легально присутствующий в России контент качественно защищался. И те, кто участвует в антипиратском меморандуме, занимаются этим 24/7. А те, кто этого не делает, теряют деньги и на этапе проката, и дальше по всей цепочке монетизации – при продаже телевизионных и VOD-прав».

«Пираты за последнее время сильно активизировались. Прирост пиратских сайтов с каждым годом, а сейчас – и месяцем, становится все больше. Если раньше среднее количество уникальных пиратских сайтов при защите одной единицы контента составляло 1-2 тысячи, то сейчас этот показатель варьируется от 10 до 30 тысяч сайтов за проект, – подытоживает Вероника Мутыгуллина. – Пираты стали более осведомлены о нормативно-правовых актах, понимают, в какие сроки они обязаны принять меры, и, конечно, тянут до последнего. Кроме того, они используют разные технологии, которые позволяют им избегать блокировки Роскомнадзора. Но такие действия лишь толкают нас к постоянному развитию своих технологий и услуг. Тем более что правообладатели готовы принимать максимальные меры для пресечения действий пиратов».

Полностью искоренить пиратство в современном мире, очевидно, невозможно – да и не факт, что радикально необходимо, учитывая роль этого явления в «консервации», сохранении редкого или труднодоступного по разным, зачастую откровенно странным причинам контента. Однако в условиях, когда кинопрокат и так часто балансирует на тонкой грани между депрессией, стагнацией и оптимизмом, любые инструменты по сбережению и наращиванию прибыли кажутся важными. Главное – рационально их использовать, просчитывая или выясняя опытным путем приносимый ими эффект. А в том, что он в принципе есть, сомневаться не приходится.

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

19.11.2025 Автор: Рая Башинская