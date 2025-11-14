Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» не оставила шансов конкурентов

Голливудская новинка заработала в первый день проката более 70 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Голливудский релиз заработал в первый день проката порядка 73-75 млн рублей, что должно вылиться в 400-450 млн рублей по итогу уикенда.



Еще одна новинка, семейная картина ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) расположилась на второй строчке чарта. Фильм Александра Войтинского освоил около 5,8 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может превратиться в 70-90 млн рублей.



Восьмое место таблицы занял фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG) с результатом в районе 2,5 млн рублей. За четыре дня проката в копилке проекта может оказаться 15-16 млн рублей.



Российский фильм ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP), также рассчитанный на семейную аудиторию, стартовал значительно скромнее и замкнул первую десятку релизов. В стартовый четверг на счету новинки оказалось лишь 1,2 млн рублей, что даст к концу недели в лучшем случае 15-18 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3