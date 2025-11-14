top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» не оставила шансов конкурентов

Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» не оставила шансов конкурентов

Автор: Георгий Романов

14 ноября 2025

Голливудская новинка заработала в первый день проката более 70 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стал авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Голливудский релиз заработал в первый день проката порядка 73-75 млн рублей, что должно вылиться в 400-450 млн рублей по итогу уикенда. 

Еще одна новинка, семейная картина ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG) расположилась на второй строчке чарта. Фильм Александра Войтинского освоил около 5,8 млн рублей, что благодаря высокому семейному множителю может превратиться в 70-90 млн рублей. 

Восьмое место таблицы занял фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG) с результатом в районе 2,5 млн рублей. За четыре дня проката в копилке проекта может оказаться 15-16 млн рублей. 

Российский фильм ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP), также рассчитанный на семейную аудиторию, стартовал значительно скромнее и замкнул первую десятку релизов. В стартовый четверг на счету новинки оказалось лишь 1,2 млн рублей, что даст к концу недели в лучшем случае 15-18 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 ноября 2025 года
Подробнее
Новый фильм Дмитрия Давыдова примет участие в конкурсе кинофестиваля в Индии
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее
Стали известны победители фестиваля экранизаций «Читка 4.0»
Подробнее
Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание ИИ-контента
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее
Касса России: «Горыныч» вырвался в лидеры
Подробнее
В Москве прошла презентация «Кинопоиска»
Подробнее