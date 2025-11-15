Стали известны победители 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-при досталось фильму «Точка-тире» Калерии Котовой

14 ноября в Москве завершился 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Глобальные ценности. Жюри международного конкурса возглавлял режиссер Эмир Кустурица.

Гран-при досталось студентке Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК) Калерии Котовой за фильм «Точка-тире».

Организаторы отметили, что на второй этап конкурса поступило 516 заявок из 57 стран из 110 киношкол.

Полный список победителей

Кино

• Гран-при – «Точка-тире», реж. Калерия Котова (ВГИК)

• Лучшая кинопрограмма от киношколы – Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения,

фильмы:

– «Маковшь», реж. Мария Резниченко (анимационный)

– «Ташкентская роща», реж. Ольга Андрианова (документальный)

– «День рождения», реж. Анжела Павлова (игровой)

– «Племя», реж. Саша Козьма (документальный)

• Лучший игровой фильм – «Жизнь это снег», реж. Чжан Яоюань (Высшая школа кино и новых медиа Токийского университета искусств, Япония)

• Лучший документальный фильм – «Племя», реж. Саша Козьма (СПбГИКиТ)

• Лучший анимационный фильм – «Дилемма круглого стола», реж. Сяо Ханьчжи (Пекинская киноакадемия, Китай)

• Лучший мультимедиа-проект – «Дэвид», реж. Сюэ Кай и Хун Цзеси (Китайский университет средств коммуникации, Китай)

• Спецдиплом журнала «Кинорепортер» «За фиксацию кричащей тишины» – «Почти неуловимо», реж. Таранех Эсмаилян (Университет искусств Тегерана, Иран)

• Спецдиплом профжюри «За гуманизм и возведение мостов вместо стен» – «Стена», реж. Ала Абу Зайнех (Университетский колледж искусств и культуры Дар Аль-Калима, Палестина)

• Спецдиплом профжюри «За открытие новых форм диалога» – «Издали кажется: у кур есть зубы», реж. Рафка Хелоу (Университет Нотр-Дам, Ливан)

• Спецдиплом профжюри «За открытие микрокосма разделенного мира» – «Тарик», реж. Адем Тутич (Факультет драматического искусства, Белградский университет искусств, Сербия)

• Спецдиплом профжюри «За поиск божественного в обыденном» – «Живите в доме», реж. Ангелина Маюлова (ВГИК, мастерская А.В. Белоноговой)

• Спецдиплом студенческого жюри «За переосмысление судьбы человека» – «Я – это я», реж. Андрес Стивен Виктория Девиа (Объединенная национальная корпорация высшего образования, Колумбия)

• Спецдиплом профжюри «За пробуждающее послание об одиночестве и жизни» – «Я – это я», реж. Андрес Стивен Виктория Девиа (Объединенная национальная корпорация высшего образования, Колумбия)

• Приз студенческого жюри за лучший фильм – «Анна-Максим», реж. Йонатан Хандельсман (Колледж Сапир, Израиль)

• Спецдиплом студенческого жюри «За чувственное осмысление темы поколений» – «В поисках дедушки», реж. Мохамад В. Али (Институт кино и телевидения им. Сатьяджита Рая, Индия)

• Спецдиплом студенческого жюри «За экранную образность» – «День рождения», реж. Анжела Павлова (СПбГИКиТ)

• Приз зрительских симпатий по итогам голосования по регионам – «Немой», реж. Арсен Аристакесян (ВГИК, мастерская А.А. Прошкина)

Театр

• Лучшая актерская ансамблевая работа – «Дачники», школа-студия МХАТ, реж. мастерская И.Я. Золотовицкого и С.И. Земцова

• Лучшая актерская ансамблевая работа – «Женихи», ВГИК, мастерская А.Л. Федорова

• Лучшая женская роль – Виктория Иванова (школа-студия МХАТ, мастерская А.Я. Золотовицкого и С.И. Земцова)

• Лучшая мужская роль – Даниил Стрельцов (ВГИК, мастерская А.Л. Федорова)

• Спецдиплом жюри «За органичное существование в острохарактерной роли» – Риста Милутинович («Женитьба», Институт искусств в Белграде)

• Спецдиплом жюри «За воплощение национальных поэтических образов средствами театра» – «Абу-Лала Маари» (Ереванский институт театра и кино)

Фото: пресс-служба фестиваля