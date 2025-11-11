top banner

Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК

Автор: БК

11 ноября 2025

Жюри возглавил режиссер, сценарист и актер Эмир Кустурица

10 ноября в Москве стартовал международный этап юбилейного 45-го Студенческого фестиваля ВГИК. Глобальные ценности. 

Жюри возглавил режиссер, сценарист и актер Эмир Кустурица. Помочь определить победителей ему помогут режиссеры Гао Сюнцзе (Китай), Мелик Сарачоглу (Турция), Шахрукхан Шерхан Чавада (Индия), продюсер и дистрибьютор Gemini Sky Film Сюань Гуо (Китай), актриса Дарья Екамасова, продюсер и журналист Иван Кудрявцев, а также телеведущая и кинообозреватель Мария Лемешева.

На международный этап смотра поступило 516 заявок из 50 стран и 110 киношкол. 

«Самое главное, чтобы он шел в ногу со временем и его будущее было рядом с будущим общества, страны, в которой мы живем. И поскольку это международный фестиваль, наверное, с будущим всего мира. Потому что кино всегда отражает время», – заявил генеральный директор Международного студенческого фестиваля ВГИК Федор Попов.

Помимо этого, параллельно с международным киноэтапом пройдет 21-й Международный театральный конкурс.

В программе фестиваля с 10 по 14 ноября также запланированы демонстрация документального фильма ВАДИМ АБДРАШИТОВ. РАЗГОВОР СО ВРЕМЕНЕМ, творческая встреча с Эмиром Кустурицей и мастер-класс ректора Театрального института имени Б. Щукина Евгения Князева.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли Датча в новом «Хищнике»
Подробнее
Касса четверга: «Папины дочки. Мама вернулась» продолжают лидировать
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 4.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Кинопоиск» и Bubble представят сериал «Майор Гром: Игра против правил» на «Comic Con Игромир 2025»
Подробнее
Режиссер «Ники» снимет триллер с Нуми Рапас
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла прием заявок на 2026 год
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году
Подробнее
Большой фестиваль мультфильмов объявил победителей
Подробнее
«Легенды наших предков» получили приз на фестивале в Пуэрто-Рико
Подробнее
В России обсуждают введение маркировки сгенерированного нейросетями контента
Подробнее
Издательство «Эксмо-АСТ» выступит соинвестором фильма по книге «К себе нежно»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горыныч» и «Папины дочки» вновь на вершине чарта
Подробнее
«Алиса в Стране чудес» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Огненный мальчик»
Подробнее
Официальная касса России: день единства с мамой
Подробнее

Новости по теме

Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри
Подробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее
Стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
ВГИК получит грант на дипломные работы
Подробнее
В Высшей школе экономики начал работу Институт киноиндустрии
Подробнее