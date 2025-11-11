Стартовал международный этап Студенческого фестиваля ВГИК

Жюри возглавил режиссер, сценарист и актер Эмир Кустурица

10 ноября в Москве стартовал международный этап юбилейного 45-го Студенческого фестиваля ВГИК. Глобальные ценности.

Жюри возглавил режиссер, сценарист и актер Эмир Кустурица. Помочь определить победителей ему помогут режиссеры Гао Сюнцзе (Китай), Мелик Сарачоглу (Турция), Шахрукхан Шерхан Чавада (Индия), продюсер и дистрибьютор Gemini Sky Film Сюань Гуо (Китай), актриса Дарья Екамасова, продюсер и журналист Иван Кудрявцев, а также телеведущая и кинообозреватель Мария Лемешева.

На международный этап смотра поступило 516 заявок из 50 стран и 110 киношкол.

«Самое главное, чтобы он шел в ногу со временем и его будущее было рядом с будущим общества, страны, в которой мы живем. И поскольку это международный фестиваль, наверное, с будущим всего мира. Потому что кино всегда отражает время», – заявил генеральный директор Международного студенческого фестиваля ВГИК Федор Попов.

Помимо этого, параллельно с международным киноэтапом пройдет 21-й Международный театральный конкурс.

В программе фестиваля с 10 по 14 ноября также запланированы демонстрация документального фильма ВАДИМ АБДРАШИТОВ. РАЗГОВОР СО ВРЕМЕНЕМ, творческая встреча с Эмиром Кустурицей и мастер-класс ректора Театрального института имени Б. Щукина Евгения Князева.

