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Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил даты проведения в 2025 году

Автор: БК

4 февраля 2025

Смотр состоится с 10 по 15 ноября

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) назвал даты проведения 45-го Международного студенческого фестиваля – он пройдет с 10 по 15 ноября.

Организаторы отмечают, что главная задача смотра – укрепление международных связей и творческого обмена опытом между студентами кинематографических школ со всего мира.

В 2024 году в фестивале участвовали около 89 киношкол из 73 стран мира. Жюри международного конкурса возглавлял режиссер Эмир Кустурица.

Фото: пресс-служба фестиваля

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