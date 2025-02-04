Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил даты проведения в 2025 году
Автор: БК
4 февраля 2025
Смотр состоится с 10 по 15 ноября
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) назвал даты проведения 45-го Международного студенческого фестиваля – он пройдет с 10 по 15 ноября.
Организаторы отмечают, что главная задача смотра – укрепление международных связей и творческого обмена опытом между студентами кинематографических школ со всего мира.
В 2024 году в фестивале участвовали около 89 киношкол из 73 стран мира. Жюри международного конкурса возглавлял режиссер Эмир Кустурица.
Фото: пресс-служба фестиваля
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