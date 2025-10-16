Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри

Первый, российский этап конкурса пройдет с 20 по 24 октября

В Москве уже совсем скоро традиционно начнет свою работу Международный студенческий фестиваль ВГИК.

Первый, российский этап конкурса пройдет с 20 по 24 октября. Затем жюри под председательством режиссера Эмира Кустурицы отберет лучшие работы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Также в составе жюри – Жора Крыжовников, Мария Лемешева, Дарья Екамасова, Мелик Сарачоглу, Гао Сюнцзе, Суян Го и Кабинка Катьял.

Проведение второго этапа запланировано с 10 по 14 ноября. На этот конкурс поданы заявки из более чем 45 стран. Помимо этого, параллельно с международным кино-этапом пройдет 21-й Международный театральный конкурс.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы.

В программе фестиваля также запланированы творческие встречи с Эмиром Кустурицей, Никитой Михалковым, Дмитрием Певцовым, Евгением Стычкиным, мастер-класс Жоры Крыжовникова и многое другое.

Фото: официальный сайт фестиваля