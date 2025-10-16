top banner

Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри

Автор: БК

16 октября 2025

Первый, российский этап конкурса пройдет с 20 по 24 октября

В Москве уже совсем скоро традиционно начнет свою работу Международный студенческий фестиваль ВГИК.

Первый, российский этап конкурса пройдет с 20 по 24 октября. Затем жюри под председательством режиссера Эмира Кустурицы отберет лучшие работы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Также в составе жюри – Жора Крыжовников, Мария Лемешева, Дарья Екамасова, Мелик Сарачоглу, Гао Сюнцзе, Суян Го и Кабинка Катьял.

Проведение второго этапа запланировано с 10 по 14 ноября. На этот конкурс поданы заявки из более чем 45 стран. Помимо этого, параллельно с международным кино-этапом пройдет 21-й Международный театральный конкурс.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы.

В программе фестиваля также запланированы творческие встречи с Эмиром Кустурицей, Никитой Михалковым, Дмитрием Певцовым, Евгением Стычкиным, мастер-класс Жоры Крыжовникова и многое другое.

Фото: официальный сайт фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Студия «Ленфильм» будет реконструирована после ее передачи Санкт-Петербургу
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: «Август» в лидерах третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Заключительный сезон «Очень странных дел» станет самым дорогим в истории
Подробнее
Сигурни Уивер может вернуться во франшизу «Чужой»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Сиквел «Злой» поставил рекорд по предпродажам первого дня в 2025 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 6–12 октября 2025 года
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
ИРИ открыл конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрии
Подробнее
Warner Bros. Discovery отклонил первоначальное предложение Paramount о покупке
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Август» возглавил чарт в третий раз
Подробнее
В Москве прошел День «Каро Премьер»
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Хроники русской революции»
Подробнее
Летнее время: скудные итоги
Подробнее
Касса России: «Август» вновь оказался в лидерах
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Эддингтон»
Подробнее

Новости по теме

Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее
Стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
ВГИК получит грант на дипломные работы
Подробнее
В Высшей школе экономики начал работу Институт киноиндустрии
Подробнее
Жюри во главе с Ким Ки Дуком оценит фильмы фестиваля ВГИК
Подробнее