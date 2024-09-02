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ВГИК получит грант на дипломные работы

Автор: Илья Кувшинов

2 сентября 2024

По словам Татьяны Голиковой, его размер составит 146 млн рублей

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) получит грант на дипломные работы в размере 146 млн рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию института.

По ее словам, стипендии им. Станислава Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа также будут увеличены.

Помимо Голиковой, гостями мероприятия стали министр культуры Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Фото: официальный сайт ВГИК

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