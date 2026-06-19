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ВГИК наберет белорусскую актерскую мастерскую в следующем учебном году

Автор: БК

19 июня 2026

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) им. С. А. Герасимова откроет набор в национальную белорусскую актерскую мастерскую в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Данное решение было принято на встрече с министром культуры Республики Беларусь Маратом Марковым, где рассматривались вопросы реализации инициатив для творческой молодежи.

«Важно поддерживать совместные проекты, которые будут одновременно и привлекательны для молодых людей, и продвигать уникальные возможности творческого образования в обеих странах», – заявила Любимова.

Министр культуры также подчеркнула, что общее количество граждан Беларуси, обучающихся в текущем учебном году на всех курсах в России, составило более 300 человек.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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