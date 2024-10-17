Международный киноконкурс в этом году возглавит режиссер Эмир Кустурица

14 октября стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Темой смотра этого года стало «Кино будущего», которое, по мнению организаторов смотра, должно вовлечь зрителя в само действо. Отборочный тур продлится до 19 октября и, по традиции, состоится в формате публичного конкурса.

Первый, российский этап конкурса пройдет 23 и 24 октября. Жюри под председательством режиссера Олега Штрома отберет лучшие работы, авторы которых продолжат участие во втором, международном, этапе фестиваля. Также в составе жюри – оператор Игорь Гринякин, художник-постановщик Павел Новиков, художник-постановщик анимации Станислав Метельский, звукорежиссер Антон Христенко, актриса Нелли Уварова, президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ Наталья Примакова и заместитель главного редактора по сериальному контенту ИРИ Нина Корецкая. Итоги будут подведены 25 октября.

Второй этап фестиваля – международный киноконкурс – состоится с 11 по 15 ноября. На него уже поданы заявки из более чем 45 стран. Жюри международного конкурса возглавит режиссер Эмир Кустурица, а выбрать победителей ему помогут режиссеры Мехди Фард Гадери и Инна Евланникова, продюсер Паоло Мария Спина, а также киновед Нилай Усулай. В рамках международного этапа пройдут мастер классы и творческие встречи с членами жюри.

Помимо этого, параллельно с международным кино-этапом пройдёт юбилейный 20-й Международный театральный конкурс. В нем примут участие восемь спектаклей, созданных в Сербии и в Китае. Жюри секции возглавит актриса Ольга Кабо.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова и в кинотеатрах Москвы. Студенческие фильмы также будут представлены на более чем 200 площадках в 32 регионах России.

Более подробная информация доступна на официальном сайте смотра.