Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), фэнтези ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG), комедию ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP) и фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG).
Третья часть популярной франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 установила новый рекорд по предпродажам среди зарубежных релизов с момента ухода с российского рынка голливудских студий. Остросюжетный фильм с богатым актерским составом предварительно освоил 27,5 млн рублей, тем самым оставив позади предыдущего рекордсмена, боевик ДЖОН УИК 4. Два с половиной года назад экшн с Киану Ривзом в главной роли после предпродаж в размере 21 млн за первый уикенд заработал 302,5 млн. Также позади остался проект ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн). Превзошла новинка и другие крупные недавние релизы: ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (4,27 млн рублей, стартовые сборы – 102,7 млн), БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн) и ДРАКУЛА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 102,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
|27,503
|ДЖОН УИК 4
|21,158
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|8,013
|БАЛЕРИНА
|4,608
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|4,270
|ДРАКУЛА
|4,189
Предпродажи сказочной картины ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ составили 2,2 млн рублей. Новинка проиграла двум частям франшизы про другую Бабу Ягу, в исполнении Людмилы Артемьевой – БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но обошла такие аналоги, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (1,69 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн), КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн) и ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
|4,406
|БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
|2,704
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|2,172
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|1,699
|ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
|0,946
|КРАСНАЯ ШАПОЧКА
|0,662
|ЭБИГЕЙЛ
|0,382
Семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ отметилась предварительным результатом в 256,6 тысячи рублей. Лента уступила аналогам МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и ДЕТИ-ШПИОНЫ (393 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), но превзошла другие похожие ленты: МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|ДЕТИ-ШПИОНЫ
|393,0
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|256,6
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|216,7
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2
|125,5
Хоррор ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ предварительно собрал 203,2 тысячи рублей. Новинка подобралась к другому релизу компании «Кинологистика», фильму ужасов ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (212,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и превзошла множество других аналогов, включая картины РИТУАЛ (184,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,95 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн) и АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (84,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|372,4
|ОНО. НОВАЯ ГЛАВА
|212,7
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
|203,2
|РИТУАЛ
|184,3
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ
|107,4
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ
|101,4
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|91,4
|АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ
|84,4
Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3
12.11.2025