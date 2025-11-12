Предпродажи уикенда: «Иллюзия обмана 3» показала лучший результат после ухода мейджоров

top banner
Аналитика


Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK), фэнтези ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (NMG), комедию ЛЫСЫЙ НЯНЬ (CP) и фильм ужасов ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (KNLG).

Третья часть популярной франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 установила новый рекорд по предпродажам среди зарубежных релизов с момента ухода с российского рынка голливудских студий. Остросюжетный фильм с богатым актерским составом предварительно освоил 27,5 млн рублей, тем самым оставив позади предыдущего рекордсмена, боевик ДЖОН УИК 4. Два с половиной года назад экшн с Киану Ривзом в главной роли после предпродаж в размере 21 млн за первый уикенд заработал 302,5 млн. Также позади остался проект ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн). Превзошла новинка и другие крупные недавние релизы: ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (4,27 млн рублей, стартовые сборы – 102,7 млн), БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн) и ДРАКУЛА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 102,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 27,503
ДЖОН УИК 4 21,158
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ 8,013
БАЛЕРИНА 4,608
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 4,270
ДРАКУЛА 4,189

Предпродажи сказочной картины ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ составили 2,2 млн рублей. Новинка проиграла двум частям франшизы про другую Бабу Ягу, в исполнении Людмилы Артемьевой – БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД (4,4 млн рублей, стартовые сборы – 163,6 млн) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,7 млн рублей, стартовые сборы – 95,9 млн), но обошла такие аналоги, как ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (1,69 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (946,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 62,6 млн), КРАСНАЯ ШАПОЧКА (662,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 46,2 млн) и ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 49,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД 4,406
БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР 2,704
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2,172
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 1,699
ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 0,946
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 0,662
ЭБИГЕЙЛ 0,382

Семейная комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ отметилась предварительным результатом в 256,6 тысячи рублей. Лента уступила аналогам МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и ДЕТИ-ШПИОНЫ (393 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,3 млн), но превзошла другие похожие ленты: МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (125,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,9 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7
ДЕТИ-ШПИОНЫ 393,0
ЛЫСЫЙ НЯНЬ 256,6
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 216,7
МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 125,5

Хоррор ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ предварительно собрал 203,2 тысячи рублей. Новинка подобралась к другому релизу компании «Кинологистика», фильму ужасов ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (212,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и превзошла множество других аналогов, включая картины РИТУАЛ (184,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,95 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн), АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (107,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ (101,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,3 млн), СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн) и АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ (84,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 372,4
ОНО. НОВАЯ ГЛАВА 212,7
ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ 203,2
РИТУАЛ 184,3
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2
АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ 107,4
АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ВЕДЬМ 101,4
СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 91,4
АСТРАЛ. МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ 84,4

Фото: кадр из фильма ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3

12.11.2025 Автор: Никита Никитин

