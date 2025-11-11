В Москве прошла презентация «Кинопоиска»

В «Электротеатре Станиславский» прошла презентация онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», посвященная на этот раз в первую очередь технологической составляющей платформы, а не представленному на ней контенту. Если проанализировать все сказанное на мероприятии, то становится понятно, что развитие стриминга в ближайшем будущем будет проходить по двум основным векторам.

Первый из них связан с социальным измерением пользовательского опыта. Посвященную данному направлению часть презентации открыли генеральный директор стриминга Александр Дунаевский и руководитель направления медиа и развития ИИ Даниил Трабун. Задача сервиса – это обеспечить своим пользователям удобный выбор контента: этот процесс не должен привести к негативному опыту. При этом приведенные платформой цифры свидетельствуют о том, что 60% пользователей больше доверяют рекомендациям друзей, а не алгоритмов. В связи с этим «Кинопоиск» берет глобальный курс на оптимизацию и развитие именно социальных и одновременно индивидуальных механизмов, которые будут окружать клиентов сервиса.

Подробнее об этом рассказал директор по маркетингу «Кинопоиска» Владимир Черных. В частности, он анонсировал кросс-стриминговые рекомендации на платформе – они будут пронизывать стриминг насквозь. Изменится главная страница «Кинопоиска»: теперь там будут возникать рекомендации любых фильмов и сериалов, подходящие конкретному пользователю – независимо от платформы, на которой они доступны. Раздел «Что смотреть», соответственно, становится персональной лентой трейлеров; при этом к проектам будет прикреплена кнопка «Где смотреть», и ссылаться она будет в том числе на другие сервисы.

Еще одна новация – раздел «Мои стриминги», который позволит зрителям проще ориентироваться в собственных подписках и с удобством следить за появлением новых интересных проектов или новых серий в уже начатых сериалах.

Что касается социальных механик «Кинопоиска», то будут обновлены профили пользователей, появится возможность добавлять друзей и следить за верифицированными аккаунтами знаменитостей. «Кинопоиск» называет все это социальными аргументами, и они призваны максимально персонифицировать рекомендательные механизмы.

Даниил Трабун рассказал о том, как в пользовательский опыт на «Кинопоиске» будет внедряться искусственный интеллект. Так, в ближайшем будущем на платформе заработают два соответствующих сценария. Первый из них – «Персональная рецензия» – будет представлять собой написанный ИИ текст про тот или иной проект, но он будет, опять же, персонифицирован под конкретного зрителя: акценты в нем будут расставлены согласно его интересам.

Второй сценарий – «Персональный аргумент» – будет работать как индивидуальный навигатор в среде, которую составляют более 800 различных типов сигналов, формирующих рекомендации на «Кинопоиске». Этот сценарий также будет ориентироваться на контекст пользователя, учитывая его друзей и его личный портрет. Выглядеть это будет в конечном итоге как пояснение к фильму или сериалу, чем именно этот проект может понравиться конкретному зрителю.

В конечном итоге пользователь получит в свое распоряжение единый календарь новинок и единую структуру выбора фильмов и сериалов, пронизанную социальными механиками и ИИ-инструментами.

Второе магистральное направление развития «Кинопоиска» связано с его партнерами – другими стримингами, дистрибьюторами, телеканалами. О нем на презентации подробно рассказал директор по контенту платформы Николай Буц.

Так, уже в декабре новым партнером в партнерской модели стриминга станет KION. Как и в случае с интеграцией «Иви», непосредственно на «Кинопоиске» можно будет оформить соответствующую подписку.

Кроме того, в ближайшем будущем на «Кинопоиске» расширится список витрин партнеров. Свои разделы уже появились у Первого канала и ТНТ, в декабре пользователей ждет витрина «Смотрим» (она же включит в себя контент «России 1»), затем – НТВ со всеми соответствующими развлекательными шоу и «Мы».

Николай Буц не забыл в своей речи и про традиционный прокат: пять из восьми фильмов-миллиардеров этого года были поддержаны «Кинопоиском».

Если обобщить вышесказанное, то можно заметить, что в профиле «Кинопоиска» проступают черты универсального онлайн-кинотеатра, который интегрирует в себя функции развлекательной медиа-фабрики, предоставляющей весь спектр контента – от билетов в традиционные кинотеатры до доступа к проектам других платформ или ТВ-каналов, органично интегрированного в «материнский» интерфейс. При этом вся эта структура, с одной стороны, будет максимально индивидуализирована для конечного пользователя, с другой – сможет предоставлять партнерам «Кинопоиска» гигантский объем данных по зрительскому поведению в столь разнообразной среде.

11.11.2025 Автор: Максим Острый