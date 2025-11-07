top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»

Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»

Автор: Георгий Романов

7 ноября 2025

В десятку лучших также пробились «Кролецып и сурок времени» и «Разрушитель миров»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). Проект записал на свой счет в районе 5,5 млн рублей (и около 12 тысяч зрителей), что к концу уикенда должно дать порядка 25-30 млн рублей. 

С восьмого места стартовал фантастический боевик РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD) с результатом около 1,5 млн рублей. По итогу уикенда в копилке релиза с Милой Йовович должно оказаться чуть больше 10 млн рублей. 

На девятой строчке оказался анимационный проект КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Бельгийский мультфильм освоил примерно 1,4 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, к концу недели может превратиться в 20-25 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2025 года
Подробнее
Новый фильм Терренса Малика может так и не выйти в свет
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября
Подробнее