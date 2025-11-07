Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Голосовой помощник»

В десятку лучших также пробились «Кролецып и сурок времени» и «Разрушитель миров»

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стал отечественный триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). Проект записал на свой счет в районе 5,5 млн рублей (и около 12 тысяч зрителей), что к концу уикенда должно дать порядка 25-30 млн рублей.

С восьмого места стартовал фантастический боевик РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD) с результатом около 1,5 млн рублей. По итогу уикенда в копилке релиза с Милой Йовович должно оказаться чуть больше 10 млн рублей.



На девятой строчке оказался анимационный проект КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG). Бельгийский мультфильм освоил примерно 1,4 млн рублей, что, благодаря высокому семейному множителю, к концу недели может превратиться в 20-25 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК