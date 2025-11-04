top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября

Уроки прошлого и приключения будущего

Мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG) станет главным предложением на уикенде для детской и семейной аудитории. Первая часть приключений необычного героя в 2022 году показала отличный финансовый результат и получила хорошие отзывы зрителей, поэтому сиквел может рассчитывать на аналогичный или даже более успешный старт, учитывая рост стоимости билетов – чему, впрочем, может помешать переизбыток контента для той же ЦА в прокате. Поэтому основными ориентирами для прогнозов служат КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн рублей и 121 тысяча зрителей на старте) и свежий хит того же прокатчика «Вольга» ЗВЕРОПОЕЗД (45 млн рублей и 128 тысяч зрителей за первый уикенд).

На внимание взрослой аудитории будет рассчитывать сравнительно редкий в российском кино представитель жанра триллера ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). В классическую детективную историю внедрен современный элемент – ИИ. У фильма сильный дистрибьютор, способный обеспечить ему широкую роспись, а концепт замкнутого пространства нередко обеспечивает картины хорошим «сарафаном». Референсами здесь могут служить проекты СЕСТРЫ (10,6 млн рублей и 33 тысячи зрителей за первый уикенд) и СИНДРОМ (24,8 млн рублей и 68 тысяч зрителей на старте).

Участник «Маяка», драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК способна заинтересовать ценителей фестивального кино. Богатый женский актерский состав и режиссер Надежда Михалкова добавляют фильму привлекательности для тех, кто следит в целом за отечественными релизами. Ее ориентиры – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (17,8 млн рублей и 44 тысячи зрителей на старте) и ПО-МУЖСКИ (14 млн и 38 тысяч зрителей после первых выходных).

Еще одним предложением для киноманов, особенно в крупных городах, станет американо-французская драма НОВАЯ ВОЛНА (EXP). Референсами здесь могут служить ленты МОДИ. ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (11 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд) и БОЛЬ И СЛАВА (8,9 млн рублей и 25 тысяч зрителей на старте).

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «НОВАЯ ВОЛНА – настоящий краудплизер для всех поклонников арт-мейнстрима. С одной стороны, конечно, фильму надо будет пробиться через определенный скепсис зрителя – черно-белую картину про старое французское кино продать аудитории не так-то просто. С другой стороны, если это удастся, то успех ленте обеспечен – сложно представить публику, которой этот энергичный, очень стильный и очень романтичный аттракцион не придется по душе».

Любителей российских комедий на уикенде ждут ПОПУТЧИКИ (NKI), ключевым козырем которых, особенно для регионов, станет богатый актерский состав. В качество ориентиров по прогнозам здесь можно назвать ленты БЕГИ (16,7 млн рублей и 39 тысяч зрителей на старте) и ГЕЛЯ (12 млн рублей и 27 тысяч зрителей после за первые выходные).

Мужскую аудиторию может заинтересовать фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD) с Миллой Йовович и Люком Эвансом. За счет низкой конкуренции в своем сегменте проект в праве рассчитывать на показатели картин АЛЬТЕР (14 млн рублей и 31 тысяча зрителей за стартовый уикенд) и ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (11,6 млн рублей и 24 тысячи зрителей на старте).

Также в прокат выйдут Еще в прокат выйдут детектив ДЕЛО ФРИДЫ (KL), еще одна драма с кинофестиваля «Маяк» МОЙ СЫН (AK), семейная комедия НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (CAO), криминальный триллер ОТВЕРЖЕННЫЕ (CIPA), мелодрама ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ (SBF), приключенческий фильм ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (RR), триллеры ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ (WP) и ЯРОСТЬ (KNLG), фильм-концерт ADO SPECIAL LIVE “SHINZOU” IN CINEMA (CIPA) и перевыпуски лент КРАСНЫЙ КРУГ (ILK) и ПИАНИСТКА (VRT).

В пиратском сегменте значимых для проката в целом новинок не ожидается.

Фото: кадр из фильма КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ

04.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина

Самое читаемое

Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
«Синема Парк» отсудил у «Контент-Клуба» упущенную выгоду
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Папины дочки» уверенно возглавили прокат
Подробнее
На IV фестивале «Зимний» вводится новая программа
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Стартовал форум «Российская креативная неделя. Альметьевск»
Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом по итогам трех кварталов 2025 года
Подробнее