Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября

Мультфильм КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (VLG) станет главным предложением на уикенде для детской и семейной аудитории. Первая часть приключений необычного героя в 2022 году показала отличный финансовый результат и получила хорошие отзывы зрителей, поэтому сиквел может рассчитывать на аналогичный или даже более успешный старт, учитывая рост стоимости билетов – чему, впрочем, может помешать переизбыток контента для той же ЦА в прокате. Поэтому основными ориентирами для прогнозов служат КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (31,1 млн рублей и 121 тысяча зрителей на старте) и свежий хит того же прокатчика «Вольга» ЗВЕРОПОЕЗД (45 млн рублей и 128 тысяч зрителей за первый уикенд).

На внимание взрослой аудитории будет рассчитывать сравнительно редкий в российском кино представитель жанра триллера ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (CP). В классическую детективную историю внедрен современный элемент – ИИ. У фильма сильный дистрибьютор, способный обеспечить ему широкую роспись, а концепт замкнутого пространства нередко обеспечивает картины хорошим «сарафаном». Референсами здесь могут служить проекты СЕСТРЫ (10,6 млн рублей и 33 тысячи зрителей за первый уикенд) и СИНДРОМ (24,8 млн рублей и 68 тысяч зрителей на старте).

Участник «Маяка», драма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК способна заинтересовать ценителей фестивального кино. Богатый женский актерский состав и режиссер Надежда Михалкова добавляют фильму привлекательности для тех, кто следит в целом за отечественными релизами. Ее ориентиры – ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (17,8 млн рублей и 44 тысячи зрителей на старте) и ПО-МУЖСКИ (14 млн и 38 тысяч зрителей после первых выходных).

Еще одним предложением для киноманов, особенно в крупных городах, станет американо-французская драма НОВАЯ ВОЛНА (EXP). Референсами здесь могут служить ленты МОДИ. ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (11 млн рублей и 19 тысяч зрителей за первый уикенд) и БОЛЬ И СЛАВА (8,9 млн рублей и 25 тысяч зрителей на старте).

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «НОВАЯ ВОЛНА – настоящий краудплизер для всех поклонников арт-мейнстрима. С одной стороны, конечно, фильму надо будет пробиться через определенный скепсис зрителя – черно-белую картину про старое французское кино продать аудитории не так-то просто. С другой стороны, если это удастся, то успех ленте обеспечен – сложно представить публику, которой этот энергичный, очень стильный и очень романтичный аттракцион не придется по душе».

Любителей российских комедий на уикенде ждут ПОПУТЧИКИ (NKI), ключевым козырем которых, особенно для регионов, станет богатый актерский состав. В качество ориентиров по прогнозам здесь можно назвать ленты БЕГИ (16,7 млн рублей и 39 тысяч зрителей на старте) и ГЕЛЯ (12 млн рублей и 27 тысяч зрителей после за первые выходные).

Мужскую аудиторию может заинтересовать фантастический экшн РАЗРУШИТЕЛЬ МИРОВ (PRD) с Миллой Йовович и Люком Эвансом. За счет низкой конкуренции в своем сегменте проект в праве рассчитывать на показатели картин АЛЬТЕР (14 млн рублей и 31 тысяча зрителей за стартовый уикенд) и ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ДЕМОНОВ (11,6 млн рублей и 24 тысячи зрителей на старте).

Также в прокат выйдут Еще в прокат выйдут детектив ДЕЛО ФРИДЫ (KL), еще одна драма с кинофестиваля «Маяк» МОЙ СЫН (AK), семейная комедия НАШ ПАПА – ДЕД МОРОЗ! (CAO), криминальный триллер ОТВЕРЖЕННЫЕ (CIPA), мелодрама ПУАНТЫ ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ (SBF), приключенческий фильм ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (RR), триллеры ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ (WP) и ЯРОСТЬ (KNLG), фильм-концерт ADO SPECIAL LIVE “SHINZOU” IN CINEMA (CIPA) и перевыпуски лент КРАСНЫЙ КРУГ (ILK) и ПИАНИСТКА (VRT).

В пиратском сегменте значимых для проката в целом новинок не ожидается.

Фото: кадр из фильма КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ

04.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина