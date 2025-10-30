На IV фестивале «Зимний» вводится новая программа

В секции «Выбор Программного директора» будет представлено по одному фильму от ведущих отборщиков

IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» расширяет программу. В рамках смотра пройдет новая специальная серия показов, которая получила название «Выбор Программного директора». В ней отборщики ведущих российских фестивалей представят по одному фильму, к которому хотели бы привлечь особое внимание зрителей.

В секции «Выбор Программного директора» зрители увидят фильмы:

ВЗРОСЛЫЙ СЫН Ивана Шкундова – обладатель специального приза жюри фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» за роль актрисе Дарье Михайловой (программный директор – Ситора Алиева);

Также в рамках этой программы пройдет круглый стол, где соберутся руководители крупнейших российских фестивалей, режиссеры и продюсеры, чтобы обсудить актуальные тенденции в киноиндустрии, обменяться опытом и рассказать об особенностях своих фестивалей.

«Выбор Программного директора» – это особый формат закрытия российского фестивального киносезона, этакий Фестиваль Фестивалей. Мы пригласили программных директоров четырех крупных российских фестивалей – «Окно в Европу», «Дух огня», «Новое движение» и «Короче». Один из ключевых людей фестиваля – программный директор – представит фильм из программы своего фестиваля, выбранный им как его личное главное Открытие или недооцененную работу прошедшего года, и расскажет о том, чем запомнился его фестиваль в этом сезоне. Так мы хотим подвести итоги, собрать воедино профессиональный взгляд на российское кино 2025 года и создать праздничное, но содержательное пространство общения между фестивалями, авторами и зрителями», – отметила программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая.

«Запуская эту программу впервые в этом году, мы видим в ней большой потенциал и планируем развивать ее дальше. Да, фестивали, как и в любой другой индустрии, конкурируют между собой – но для меня, как для продюсера, гораздо важнее другое. Все мы делаем одно общее дело: развиваем российское кино, продвигаем авторов, создаем пространство, где режиссеры могут расти, снимать и идти вперед. «Зимний» проходит в конце года, и мы считаем своей миссией –стать той площадкой, где фестивали смогут рассказать о себе широкой аудитории, поделиться своими открытиями и опытом. В этом году мы пригласили четыре фестиваля, но, безусловно, их гораздо больше. И уже в следующем году мы намерены расширить фестивальную географию, сделать этот формат еще масштабнее и представительнее», – подчеркнул генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проводится с целью повышения престижа отечественного кинематографа, продвижения авторского кино, подведения итогов киносезона и содействия развитию системы кинодистрибуции в России. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля – Максим Королев. По данным дирекции фестиваля, в 2024 году «Зимний» за все дни посетило более 11 тысяч зрителей. В этом году кинофестиваль пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2025 года.