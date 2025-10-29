Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK), приключенческий экшн МАЖОР В ДУБАЕ (CP) и хорроры ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG), ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и ОБОЛОЧКА (CAO).
Полнометражное продолжение популярного ситкома ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ демонстрирует один из лучших показателей по предпродажам в году. С результатом 25,7 млн новинка превзошла большинство аналогов, включая такие успешные проекты, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), а также совсем свежую АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
|25,774
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|25,392
|АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|16,164
|СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|12,543
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|4,662
В свою очередь, экшн МАЖОР В ДУБАЕ, также основанный на известном многосерийном проекте, предварительно освоил 5,8 млн рублей. Это заметно меньше, чем было у второго МАЙОРА ГРОМА (20,7 млн рублей, стартовые сборы – 161,5 млн без учета превью), который выделялся многочисленной фанатской аудиторией, но больше данных других аналогов: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн) и МИЛЛИАРД (1,06 млн рублей, стартовые сборы – 168,7 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|20,725
|МАЖОР В ДУБАЕ
|5,789
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|3,300
|МИЛЛИАРД
|1,060
Из трех рассмотренных хорроров увереннее остальных чувствует себя проект компании «Вольга» ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК. Фильм ужасов предварительно заработал 240,4 тысячи рублей. Это уступает данным лент ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), но больше показателей проектов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн), РИТУАЛ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,95 млн), НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (110,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн).
В свою очередь, у проекта «Экспоненты Фильм» ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР набралось 198,7 тысяч рублей. Новинка проиграла фильму ужасов ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), но смогла превзойти другие аналоги: НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО (119,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,1 млн), КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн), КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн), ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (33,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).
Наконец, триллер ОБОЛОЧКА отметился результатом 55,9 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже проектов МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,3 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн), но выше картины СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ (52,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ПРИСУТСТВИЕ
|552,3
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|463,6
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|330,8
|ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК
|240,4
|ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ
|207,5
|ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР
|198,7
|13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА
|197,5
|РИТУАЛ
|184,3
|НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО
|119,6
|НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ
|110,2
|ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ
|101,2
|МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ
|93,1
|ВЫЖИВШАЯ
|59,8
|КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ
|57,6
|ОБОЛОЧКА
|55,9
|СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ
|52,2
|КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
|52,0
|ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ
|33,4
|ОБОРОТНИ ВНУТРИ
|31,5
Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ
29.10.2025 Автор: Никита Никитин