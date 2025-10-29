Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK), приключенческий экшн МАЖОР В ДУБАЕ (CP) и хорроры ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG), ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP) и ОБОЛОЧКА (CAO).

Полнометражное продолжение популярного ситкома ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ демонстрирует один из лучших показателей по предпродажам в году. С результатом 25,7 млн новинка превзошла большинство аналогов, включая такие успешные проекты, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (25,4 млн рублей, стартовые сборы – 226,7 млн), СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,5 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн), МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), а также совсем свежую АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС (16,2 млн рублей, стартовые сборы – 339,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ 25,774 ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 25,392 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 16,164 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 12,543 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 4,662

В свою очередь, экшн МАЖОР В ДУБАЕ, также основанный на известном многосерийном проекте, предварительно освоил 5,8 млн рублей. Это заметно меньше, чем было у второго МАЙОРА ГРОМА (20,7 млн рублей, стартовые сборы – 161,5 млн без учета превью), который выделялся многочисленной фанатской аудиторией, но больше данных других аналогов: МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн) и МИЛЛИАРД (1,06 млн рублей, стартовые сборы – 168,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАЙОР ГРОМ: ИГРА 20,725 МАЖОР В ДУБАЕ 5,789 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 3,300 МИЛЛИАРД 1,060

Из трех рассмотренных хорроров увереннее остальных чувствует себя проект компании «Вольга» ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК. Фильм ужасов предварительно заработал 240,4 тысячи рублей. Это уступает данным лент ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,4 млн), но больше показателей проектов 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн), РИТУАЛ (184,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,95 млн), НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (110,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (101,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн).

В свою очередь, у проекта «Экспоненты Фильм» ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР набралось 198,7 тысяч рублей. Новинка проиграла фильму ужасов ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ (207,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 33 млн), но смогла превзойти другие аналоги: НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО (119,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,1 млн), КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ (57,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн), КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (52 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,8 млн), ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (33,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн) и ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Наконец, триллер ОБОЛОЧКА отметился результатом 55,9 тысяч рублей. Это расположило новинку ниже проектов МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,3 млн) и ВЫЖИВШАЯ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 14 млн), но выше картины СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ (52,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПРИСУТСТВИЕ 552,3 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 463,6 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 330,8 ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК 240,4 ДЖИПЕР КРИПЕРС. ВОЗРОЖДЕННЫЙ 207,5 ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР 198,7 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,5 РИТУАЛ 184,3 НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО 119,6 НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ 110,2 ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ 101,2 МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ 93,1 ВЫЖИВШАЯ 59,8 КАПКАН: СУДНАЯ НОЧЬ 57,6 ОБОЛОЧКА 55,9 СВИДАНИЕ С МОНСТРОМ 52,2 КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 52,0 ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ 33,4 ОБОРОТНИ ВНУТРИ 31,5

Фото: кадр со съемок фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

29.10.2025 Автор: Никита Никитин