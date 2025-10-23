top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фильм «Космос засыпает» отобран в конкурс кинофестиваля Bosphorus Film Festival

Фильм «Космос засыпает» отобран в конкурс кинофестиваля Bosphorus Film Festival

Автор: БК

23 октября 2025

Смотр пройдёт в Стамбуле с 7 по 14 ноября

Фильм «Космос засыпает» режиссера Антона Мамыкина примет участие в основном конкурсе кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдёт в Стамбуле с 7 по 14 ноября.

«Космос засыпает» – трогательная история о выборе между долгом и мечтой. По сюжету, когда перспективный студент-ракетостроитель из Петербурга узнает о беде в семье, он отправляется в затерянный в песках родной поселок Шойна, ради близких ставя под угрозу свою мечту о космосе. Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Производством картины занималась киностудия Bosfor Pictures. Фильм выпустит в России кинопрокатная компания «Вольга» в 2026 году.

«Я счастлив, что наш фильм скоро увидит мир. Вдвойне счастлив, что он в основной  программе с фильмами-участниками и победителями фестивалей Венеции, Канн, «Санденса», Торонто, Роттердама. Символично, что название фестиваля и нашей компании совпадают, решение об участии было принято практически моментально», –  поделился Антон Мамыкин.

Показы фильма на фестивале пройдут 11 и 12 ноября. На показе 12 ноября картину представит съемочная группа – Антон Мамыкин, Дарья Екамасова и генеральный продюсер Иван Яковенко.

International Bosphorus Film Festival – турецкий международный кинофестиваль короткометражного и документального кино, который в конкурсных работах во главу угла ставит эстетическую и визуальную составляющую. Большое значение организаторы отводят продвижению независимого кино. 

Фото: кадр из фильма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса
Подробнее
Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании
Подробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее
«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной кино
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября
Подробнее
Взрослая жизнь: востребованность в российском прокате фильмов 16+ и 18+
Подробнее
Международная касса: «Черный телефон 2» одержал победу
Подробнее