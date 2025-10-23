Фильм «Космос засыпает» отобран в конкурс кинофестиваля Bosphorus Film Festival

Смотр пройдёт в Стамбуле с 7 по 14 ноября

Фильм «Космос засыпает» режиссера Антона Мамыкина примет участие в основном конкурсе кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдёт в Стамбуле с 7 по 14 ноября.

«Космос засыпает» – трогательная история о выборе между долгом и мечтой. По сюжету, когда перспективный студент-ракетостроитель из Петербурга узнает о беде в семье, он отправляется в затерянный в песках родной поселок Шойна, ради близких ставя под угрозу свою мечту о космосе. Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.

Производством картины занималась киностудия Bosfor Pictures. Фильм выпустит в России кинопрокатная компания «Вольга» в 2026 году.

«Я счастлив, что наш фильм скоро увидит мир. Вдвойне счастлив, что он в основной программе с фильмами-участниками и победителями фестивалей Венеции, Канн, «Санденса», Торонто, Роттердама. Символично, что название фестиваля и нашей компании совпадают, решение об участии было принято практически моментально», – поделился Антон Мамыкин.

Показы фильма на фестивале пройдут 11 и 12 ноября. На показе 12 ноября картину представит съемочная группа – Антон Мамыкин, Дарья Екамасова и генеральный продюсер Иван Яковенко.

International Bosphorus Film Festival – турецкий международный кинофестиваль короткометражного и документального кино, который в конкурсных работах во главу угла ставит эстетическую и визуальную составляющую. Большое значение организаторы отводят продвижению независимого кино.

Фото: кадр из фильма КОСМОС ЗАСЫПАЕТ