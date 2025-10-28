Слет профессионалов медиаиндустрии пройдет 17-18 февраля следующего года

Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026, который в 28 раз состоится в Москве. Слет профессионалов медиаиндустрии пойдет 17-18 февраля 2026 года в LOFT HALL № 2, 3, ул. Ленинская Слобода 26, с15.

Гостей мероприятия ждет двухдневный деловой форум с эксклюзивной информацией, инсайдами и прогнозами, экспозиция медиахолдингов, производителей и дистрибьюторов контента, оборудования и ПО, а также День оператора связи. Помимо этого, в рамках CSTB.PRO.MEDIA пройдут церемония вручения 17-й Национальной премии «Большая цифра» и 3-й фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV.

В числе предварительно заявленных секций деловой программы: сессия «Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент», панельная дискуссия «Российская анимация. Как создать успешный бренд», панельная дискуссия «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика», сессия «ИИ в продакшне. Как генеративные технологии завоевывают мир классического кинопроизводства» и многое другое.

Регистрацию на форум можно пройти по ссылке.

Фото: пресс-служба форума