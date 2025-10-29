Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на Amazon

На Amazon Prime Video также доступны еще три проекта Степана Бурнашева

На международной онлайн-платформе Amazon Prime Video стал доступен фильм АЙТА Степана Бурнашева, сообщают «Ведомости». Всего на стриминге вышли четыре фильма якутского режиссер. Кроме АЙТЫ это ЧЕРНЫЙ СНЕГ, НАША ЗИМА и ПРОКЛЯТИЕ. МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ

Как рассказал «Ведомостям» Степан Бурнашев, сделка по продаже прав на фильмы Amazon состоялась при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира. Условия сделки не раскрываются. По словам режиссера, на сегодняшний день фильмы доступны для подписчиков Amazon Prime Video в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии, а в ближайшее время география показа будет расширена.

Как известно, в сентябре 2023-го Роскомнадзор запретил показ якутского фильма АЙТА в онлайн-кинотеатрах. По версии федеральной службы, в картине содержится «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России». Вслед за этим отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма и Министерство культуры.

АЙТА вышла в российский прокат 30 марта 2023 года в 215 кинотеатрах, а ее общие сборы составили внушительные для якутского кино 26,4 млн рублей. Также в декабре 2022 года картина завоевала два приза на фестивале «Зимний».

Фото: кадр из фильма АЙТА