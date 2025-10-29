top banner
Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году

Автор: БК

29 октября 2025

Он пройдет с 16 по 23 апреля

Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.

48-й ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь».

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее. 

