Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году
Автор: БК
29 октября 2025
Он пройдет с 16 по 23 апреля
Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.
48-й ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь».
О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее.
Самое читаемое
В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТПодробнее
Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокатПодробнее
Фильм «Космос засыпает» отобран в конкурс турецкого кинофестиваля BosphorusПодробнее
Предварительная касса четверга: в битве семейных новинок победу вырвала «Алиса в стране чудес»Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокатеПодробнее
Роскомнадзор заблокировал MyAnimeListПодробнее
Объявлен состав экспертного совета кинопремии «Бриллиантовая бабочка»Подробнее
Сериал «Фишер» завоевал награду на итальянском фестивалеПодробнее
Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилитьПодробнее
«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной киноПодробнее
В Москве пройдет второй Международный форум «Культура. Медиа. Цифра»Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатовПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 годаПодробнее
Опубликован список финалистов Конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper FilmПодробнее
Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурсаПодробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерствоПодробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»Подробнее
В Москве состоялась премьера музыкального фэнтези «Алиса в стране чудес»Подробнее
В Москве состоялась презентация телеканала ТНТПодробнее