Московский международный кинофестиваль объявил даты проведения в 2026 году

Он пройдет с 16 по 23 апреля

Руководство Московского международного кинофестиваля объявило даты смотра на следующий год.

48-й ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основной площадкой, по традиции, станет киноцентр «КАРО 11 Октябрь».

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах будет объявлено позднее.