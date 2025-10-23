top banner
Предварительная касса четверга: в битве семейных новинок победу вырвала «Алиса в стране чудес»

Автор: Георгий Романов

23 октября 2025

«Горыныч» отстал совсем немного и забрал серебро чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга, с результатом 30 млн рублей стала отечественная картина АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP). Совсем немного от нее отстала схожая по жанру картина ГОРЫНЫЧ (VLG), записавшая на свой счет около 27 млн рублей. Скорее всего к концу недели в копилке обоих релизов будет порядка 220-250 млн рублей.

После почти недельного превью в широкий прокат вышел анимационный проект ФИННИК 2 (NMG). Отечественный мультфильм заработал за четверг примерно 4,9 млн рублей, что за четыре дня проката, благодаря высокому множителю, должно будет вылиться в 70-90 млн рублей. 

Также в десятку лучших попал фильм ужасов ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP), освоивший в первый день проката чуть менее 1 млн рублей и претендующий на 6-8 млн рублей по итогам уикенда. Замкнул десятку еще один хоррор – ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ШУМ (PVZGL). В его активе к вечеру четверга было 0,9 млн рублей. За уикенд сборы проекта смогут достичь также примерно 6-8 млн рублей.    

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

