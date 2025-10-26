Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 года

Датами премьер обзавелись «Скалолаз», «Скуф» и «Счастлив, когда ты нет»

Два крупных релиза на минувшей неделе заявила компания «Атмосфера Кино». Импортный экшн СКАЛОЛАЗ увидит свет 27 августа, а отечественная комедия СКУФ – 16 апреля 2026 года.

Дистрибьютор «Вольга» 27 ноября выпустит турецкую мелодраму ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ с Ханде Эрчел в главной роли.

«Русский Репортаж» продолжает развивать направление аниме: на 4 декабря он заявил проект АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ.

Благодаря компании Cinema Park Distribution уже 4 ноября в кинотеатрах можно будет увидеть фильм-концерт ADO SPECIAL LIVE «SHINZOU» IN CINEMA.

Множество новостей пришло на минувшей неделе из стана дистрибьютора «Экспонента Фильм». Главная из них – дата премьеры российского драмеди СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ. Лучший полнометражный дебют фестиваля «Короче» появится в репертуаре площадок 12 февраля. Кроме того, прокатчик изменил даты стартов следующих релизов: МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (12 марта), МОМО (26 февраля), МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (29 января), ОКЕАН ЧУДЕС (15 января), ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (20 ноября), РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (5 февраля).

Компания «Пионер» передвинула мультфильм ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО с 4 декабря на 27 ноября.

Кроме того, два проекта покинули график релизов – это военная драма ОСТРОВ СУХО компании КИНО.АРТ.ПРО и семейные приключения ПРОПАЛА СОБАКА компании «Пионер».

Фото: кадр из фильма СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ