top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 октября 2025 года

Автор: БК

26 октября 2025

Датами премьер обзавелись «Скалолаз», «Скуф» и «Счастлив, когда ты нет»

Два крупных релиза на минувшей неделе заявила компания «Атмосфера Кино». Импортный экшн СКАЛОЛАЗ увидит свет 27 августа, а отечественная комедия СКУФ – 16 апреля 2026 года.

Дистрибьютор «Вольга» 27 ноября выпустит турецкую мелодраму ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ с Ханде Эрчел в главной роли.

«Русский Репортаж» продолжает развивать направление аниме: на 4 декабря он заявил проект АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ.

Благодаря компании Cinema Park Distribution уже 4 ноября в кинотеатрах можно будет увидеть фильм-концерт ADO SPECIAL LIVE «SHINZOU» IN CINEMA.

Множество новостей пришло на минувшей неделе из стана дистрибьютора «Экспонента Фильм». Главная из них – дата премьеры российского драмеди СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ. Лучший полнометражный дебют фестиваля «Короче» появится в репертуаре площадок 12 февраля. Кроме того, прокатчик изменил даты стартов следующих релизов: МАРСУПИЛАМИ. ПУШИСТЫЙ КРУИЗ (12 марта), МОМО (26 февраля), МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА (29 января), ОКЕАН ЧУДЕС (15 января), ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (20 ноября), РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (5 февраля).

Компания «Пионер» передвинула мультфильм ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО с 4 декабря на 27 ноября.

Кроме того, два проекта покинули график релизов – это военная драма ОСТРОВ СУХО компании КИНО.АРТ.ПРО и семейные приключения ПРОПАЛА СОБАКА компании «Пионер».   

 

Фото: кадр из фильма СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной кино
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилить
Подробнее
Объявлен состав экспертного совета кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Сериал «Фишер»‎ завоевал награду на итальянском фестивале
Подробнее
В Москве пройдет второй Международный форум «Культура. Медиа. Цифра»
Подробнее
Касса четверга: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» возглавили прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября
Подробнее
Взрослая жизнь: востребованность в российском прокате фильмов 16+ и 18+
Подробнее