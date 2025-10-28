«Контент-клуб» выиграл суд у киносети «Синема парк»

Киносеть теперь должна выплатить истцу более 400 млн рублей

Экс-офис Sony Pictures в России выиграл суд у киносети «Синема парк», сообщают «Ведомости». Арбитражный суд Москвы во вторник, 28 октября, постановил взыскать с киносети «Синема парк» 471,6 млн рублей в пользу экс-представительства голливудской студии Sony Pictures – ООО «Контент-клуб».

Спор с «Синема парком» (входит в состав крупнейшей в России объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино, принадлежит Александру Мамуту) из-за невыплат за уже показанные фильмы оказался самым большим по сумме взыскания среди двух десятков исков, которые ООО «Контент-клуб» подало в российский арбитраж с февраля 2025 года. Также бывший SPPR требует 71,6 млн рублей с сети кинотеатров «КАРО», 176 млн рублей – с «Киномакс» и почти 26 млн рублей – с «Синема Стар». Помимо этого, на меньшие суммы иски поданы к юрлицам сетей Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер Зал», «Мираж Синема», а также к некоторым торгово-развлекательным центрам с собственными кинотеатрами (вроде «Рига-Молл» в Красногорске). Общий размер требований по ним достиг примерно 1 млрд.

Как известно, весной 2022 года компании Universal, Disney, Warner Bros., Sony и другие американские студии прекратили выпускать свои проекты на российском рынке, вследствие чего российские киносети перестали платить голливудским мейджорам за уже вышедшие фильмы. В результате у них сформировалась задолженность перед американскими компаниями, в основном – за январь–февраль 2022 года, частично – за декабрь 2021.

Компания Sony Pictures в начале 2022 года заключила с «Синема парком» соглашение на показ трех фильмов – ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, ВЕНОМ 2 и АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. По каждому из этих релизов в рамках рамочного лицензионного соглашения между компаниями было заключено более 380 соглашений о публичном показе (СПП), в которых были определены период проката и порядок расчета прокатной платы. Причем, согласно рамочному соглашению, период проката включает в себя срок возможной пролонгации, который может быть согласован сторонами в отдельном порядке. На основании данных СПП истцом и был сформирован расчет судебных требований по прокатной плате.

Киносеть во исполнение соглашений готовила акты о показе с указанием результатов проката и размера платы для дистрибьютора, но в какой-то момент перестала перечислять средства. Представитель «Синема парка» на заседании отметил, что истец не представил «доказательств направления счетов». Кроме того, по версии ответчика, по основной части требований «Контент-клуба» пропущен срок исковой давности.

Параллельно с судом «Контент-клуба» с «Синема парком» Арбитражный суд Москвы 14 августа провел предварительные слушания по ответным искам киносети и ее дочерней компании к экс-представительству голливудского мейджора. Общая сумма требований по ним составила 578 млн рублей. «Синема парк» рассчитывает взыскать через суд размер упущенной выгоды, который возник из-за того, что Sony Pictures перестала поставлять новые фильмы для кинопоказа и исполнять договоры с российскими контрагентами.

АО «Синема парк» (основное юрлицо киносети) принадлежит бизнесмену Александру Мамуту, следует из данных ЕГРЮЛ. Его выручка в 2024 г. – 7,5 млрд руб., а чистая прибыль – 424,4 млн руб. (отчетность по РСБУ). В свою очередь юрлицом компании-ответчика – ООО «Контент-клуб» владеет американская компания «Контент клуб холдингз». Выручка этого ООО – 87,7 млн руб., а чистый убыток – 32,7 млн руб.

Фото: Freepik