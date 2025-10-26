top banner
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»

Автор: Георгий Романов

26 октября 2025

«Алиса в стране чудес» с минимальным отставанием забрала серебро чарта

Несмотря на опасения, что две крупные новинки уикенда работают на одну и ту же целевую аудиторию, обе они выступили по верхней границе ожиданий и заработали в первый уикенд около 340 млн рублей. Касса первого дня была выше у АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС (CP), однако по итогу четырехдневки с небольшим преимуществом впереди оказался ГОРЫНЫЧ (VLG). При крайне схожей выручке разница в посещаемости проектов была более заметной: 882 тысячи зрителей у ГОРЫНЫЧА против 795 тысяч у АЛИСЫ (по данным ЕАИС).

Отечественный мультфильм ФИННИК 2 (NMG) в свой первый полноценый уикенд записал на свой счет около 77 млн рублей, что позволило ему занять четвертую строчку чарта. С учетом превью в копилке релиза порядка 166 млн рублей. 

Замкнула десятку лучших еще одна новинка фильм ужасов ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (WP), сумевший освоить на старте примерно 6,7 млн рублей.

 

Фото: кадр из фильма ГОРЫНЫЧ

