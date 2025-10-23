В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ

Барон Мюнхгаузен и изобилие шоу

Первым спикером вечера стал генеральный директор «Газпром-медиа холдинг» Александр Жаров. Он выразил благодарность команде канала и его рекламодателям. Также он отметил, что средняя доля вещателя достигла 8,4%. Канал стал лидером как в сегменте аудитории 100+, так и 100-.

Директор ТНТ Тинатин Канделаки подчеркнула: лучшие комедийные сериалы выходят на этом канале, они целиком сформировали топ-10 в этом сегменте. В формате комедийных шоу представленность ТНТ - 7 из 10 проектов. По словам Канделаки, это связано исключительно с тем, что канал в принципе делает лишь семь таких проектов. В сегменте «Лучшие большие шоу» ТНТ также принадлежат 10 из 10 позиций в первой десятке. Отдельно Канделаки остановилась на цифрах соцсетей: охват канала в этом сегменте составляет 132,5 млн человек.

Среди шоу, которые будут продолжены в новом сезоне ТНТ, – Comedy Club, «Шоу Воли», StandUp и другие. Новые комедийные шоу канала – «Кастинг большой страны» и «Молчание золото». Спортивные шоу будут представлены проектами «Титаны. Битва сезонов» и «Погоня 2». В музыкальном сегменте Канделаки остановилась на проектах «Конфетка», «Музыкальная интуиция» и «Ярче звезд». В числе реалити-шоу – «Сокровища императора», «Большой куш» и «Звезды в джунглях». В целом директор отметила, что у канала получаются суперуспешные франшизы, так что даже новые проекты не выглядят как нечто необходимое: «Мы соревнуемся только сами с собой».

Генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-Медиа» Екатерина Веселкова напомнила, что ТНТ является лидером по интеграциям и по спонсорам. Общая продолжительность роликов в эфире вещателя достигла 625 тысяч секунд.

Свое выступление генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов начал с рассказа о продолжениях популярных сериалов. Это «Полярный 5», «Универ. 15 лет спустя», новая глава истории «Про это самое», одиннадцатый сезон «СашаТаня», а также «Реальные пацаны», которые возвращаются спустя три года – вероятно, с финальным аккордом. В числе других продолжений ТНТ – «Праздники», «Телохранители», «Жуки», «Демис и Марина».

Новые проекты канала: комедия «Мотай» – своеобразное продолжение сериала «Камера Мотор». Герои новинки будут переснимать на этот раз фильмы 90-х – в том числе, судя по ролику, ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ и МАСКУ. «Госзащита» – история о преступнике, который по программе защиты свидетелей вынужден переехать к фальшивой семье, состоящей из полицейских. «Пора на завод» – рассказ о мажоре, который, чтобы понравиться отцу невесты, отправляется работать на завод.

Также Водахов рассказал о четырех новых комедийных детективах: «Нейровася», «Гуляй, шальная!», «Малой» и «Повар под прикрытием». Эти проекты были представлены общим трейлером. Среди других новинок канала – «Намасте, Магадан», «Горнолыжка», «Тайный город», «Кузя» и «Очень древняя Русь». Все эти проекты, как пообещал Аркадий Водахов, мы увидим в эфире в ближайшее время.

Затем Аркадий Водахов перешел к сегменту полных метров. Продюсер напомнил, что у канала масштабные планы по кинопрокатным проектам. Среди ближайших релизов, созданных при участии ТНТ, – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ПРОСТОКВАШИНО, ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2, ТЕЩА 2.

На 2026 год назначены премьеры лент БИТВА МОТОРОВ, Я – ПРИЗРАК, КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. В более отдаленных планах ТНТ – проекты УМКА, продолжение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ОЛИМПИЙЦЫ и БАРОН МЮНХГАУЗЕН. Премьера последнего намечена на 2028 год.

В конце презентации Аркадий Водахов рассказал о полном метре, уже ставшем новогодней традицией – на этот раз современную адаптацию получат НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.