Фильм «Небриллиантовая рука» посмотрели 44,8 млн человек за новогодние каникулы

Премьерный показ на ТНТ 31 декабря оказался лидером новогоднего телеэфира

Создатели НЕБРИЛЛИАНТОВОЙ РУКИ подвели итоги смотрения проекта в новогодние каникулы – зрителями комедии в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Premier и Okko стали 44,8 млн человек.

Отмечается, что премьерный показ на ТНТ 31 декабря оказался лидером новогоднего телеэфира с долей 25,7% (Mediascope, Россия 0+, 14-44) и самой рейтинговой трансляцией канала с 2019 года.

На «Кинопоиске» лента, в свою очередь, стала самым популярным фильмом новогодней ночи. Только за 31 декабря и 1 января НЕБРИЛЛИАНТОВУЮ РУКУ посмотрели 1,5 млн подписчиков платформы. По итогам новогодних каникул комедия заняла третье место по аудитории на «Кинопоиске», второе – на Premier и попала в топ-5 в Okko.

Следующим совместным кинопроектом ТНТ и «Кинопоиска» станет фильм НАША RUSSIA, который дебютирует в эфире и на онлайн-платформе 8 марта.

Фото: кадр из фильма НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА