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Фильм «Наша Russia. 8 марта» посмотрели 8,26 млн человек в эфире ТНТ

Автор: БК

10 марта 2025

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» лента поставила абсолютный рекорд для телепроектов

Стали известны рейтинги полнометражного музыкального фильма НАША RUSSIA. 8 МАРТА – суммарная аудитория проекта за два показа на ТНТ составила 8 262 390 человек (Mediascope, Россия 0+, все 4+).

Первый эфир 7 марта в 22:00 посмотрели 5,4 млн человек, а повторный показ 8 марта увеличил охват до 8,26 млн.

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» картину с Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым за два дня посмотрело 900 тыс подписчиков Плюса. Отмечается, что это абсолютный рекорд для телепроектов, когда-либо выходивших на платформе. Среди всех фильмов и сериалов это второй результат – быстрее аудиторию набирала только комедия ХОЛОП 2 (1,4 млн смотрящих подписчиков за два дня). 

При этом вместе с аудиторией раздела «Каналы», где НАША RUSSIA вышла одновременно с эфиром ТНТ, аудитория музыкального телефильма превысила 1 млн.

Фото: кадр со съемок фильма НАША RUSSIA. 8 МАРТА

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