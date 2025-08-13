top banner

Новый новогодний мюзикл ТНТ выйдет в кинопрокат

Автор: БК

13 августа 2025

Главные роли в картине исполнят Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Гарик Мартиросян

ТНТ готовит очередной новогодний проект, который продолжит линейку праздничных телефильмов – правда, на этот раз, картина сперва дебютирует в начале декабря в кинотеатрах, а затем выйдет 31 декабря в телевизионный эфир и на онлайн-платформах.

«Решение выйти в прокат – это не случайный шаг. За последние годы мы проводили закрытые премьеры наших новогодних фильмов для больших залов – и реакция зрителей вдохновила нас попробовать сделать такой шаг для всей страны. Мы всегда мечтали, чтобы новогоднее настроение началось заранее и объединило всех – в кинотеатрах, на ТНТ, онлайн. В этом году попробуем – и верим, что получится!» – подчеркивают создатели картины.

В центре повествования – Шурик, который, как советский Форрест Гамп, сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни – студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Отмечается, что в фильме сплетутся не только образы советских комедий (ОПЕРАЦИЯ «Ы», СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА), но и зарубежных хитов, вроде ГОЛОГО ПИСТОЛЕТА, СУБСТАНЦИИ, ПОБЕГА ИЗ ШОУШЕНКА и других картин.

Режиссерами проекта вновь выступят Роман Ким и Миша Семичев, а главные роли исполнят Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). Помимо этого, в картине появятся огромное количество звезд кино и шоу-бизнеса, а музыкальные номера станут отдельным сюрпризом. Свое участие в картине уже подтвердили ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters. Сейчас также ведутся переговоры с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Клавой Кокой и другими артистами.

Фото: кадр из фильма САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ

