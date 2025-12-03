ТНТ направит первые 5 млн рублей с проката «Простоквашино» на развитие деревни

Планируется благоустройство тематической площадки в Тонкинском районе Нижегородской области

Телеканал ТНТ и Киностудия братьев Андреасян объявили о запуске социальной инициативы по поддержке туристической деревни «Простоквашино» в Тонкинском районе Нижегородской области – ожидается, что первые 5 млн рублей от кассовых сборов картины пойдут на благоустройство тематической площадки.

«Губернатор Глеб Никитин давно хотел преобразить это место и создать там современный туристический кластер, но проекту не хватало ресурсов. Премьера фильма – отличный повод исправить ситуацию», – подчеркнула директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Деревня «Простоквашино» много лет является локальным туристическим объектом и культурной точкой притяжения региона. Отмечается, что инвестиции позволят расширить функциональные возможности площадки, модернизировать инфраструктуру и создать новые зоны для семейного отдыха.

Семейная приключенческая комедия ПРОСТОКВАШИНО от режиссера Сарика Андреасяна выйдет в прокат с 1 января 2026 года.

Фото: кадр из фильма ПРОСТОКВАШИНО