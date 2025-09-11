top banner

Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТ

Автор: Илья Кувшинов

11 сентября 2025

Стриминг получит бессрочные эксклюзивные онлайн-права на эти шоу в России и мире

Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал ТНТ договорились о совместном производстве новых сезонов популярных шоу канала – Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женский стендап». Об этом сообщают «Ведомости».

По словам гендиректора Okko Сергея Шишкина, стриминг станет сопродюсером и соинвестором новых сезонов данных проектов и получит бессрочные эксклюзивные онлайн-права на них в России и мире. Он также добавил, что это предполагает возможность как их показа, так и дистрибуции.

Отмечается, что новые выпуски Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России», «Женский стендап» после премьеры на ТНТ будут эксклюзивно выходить на Okko начиная с 12 сентября. 

Помимо этого, на платформе станут доступны архивные эпизоды вошедших в сделку проектов.

Фото: кадр из шоу Comedy Club

