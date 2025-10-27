top banner
  • Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal

Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal

Автор: БК

27 октября 2025

При этом у автора пока сохраняются обязательства перед Paramount

Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочный контракт с NBCUniversal, сообщает Variety. По кинопроектам сотрудничество запустится уже в марте 2026-го, а вот сделка в отношении телепроектов начнет действовать с 1 января 2029-го, после того как закончатся контрактные обязательства Шеридана перед Paramount.

Тейлор Шеридан – крайне успешный шоураннер, выпустивший для Paramount и ее платформ такие сериалы, как «Йеллоустоун» (и его спин-оффы), «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне, «Лэндмен» и другие. Шеридан – один из самых плодовитых авторов эпохи стриминга, чьи смелые работы идеально подходят для формата премиум-контента. Начав партнерство с Paramount с сериала в жанре вестерн «Йеллоустоун» в 2018 году, Шеридан постепенно расширял производство, доведя бюджеты отдельных серий некоторых проектов до $15-20 млн. Шеридан даже инвестировал в два ранчо в Техасе, где проводятся съемки, и прочие производственные активы.

Как известно, с августа Paramount переживает масштабную трансформацию, связанную со слиянием со Skydance Media Дэвида Эллисона. Большинство людей из команды руководителей, работавших с Шериданом, покинули компанию. В то же время у Шеридана и Paramount впереди еще несколько телепроектов, которые продолжат выходит на протяжении ближайших трех лет. Среди них: второй сезон «Лэндмена», третий сезон «Спецназа: Львица», NOLA King с Сэмюэлем Л. Джексоном (спин-офф «Короля Талсы»), а также многочисленные проекты из вселенной «Йеллоустоуна»  –  Dutton Ranch, Y: Marshals, The Madison и 1944. 

Фото: Эмерсон Миллер

