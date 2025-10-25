top banner

Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатов

Автор: БК

25 октября 2025

Главный приз международного конкурса получил фильм «Поля падения» Игоря Елукова

Названы победители 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия смотра, которая прошла на Новой сцене Александринского театра.

Гран-при за лучший фильм фестиваля в международном конкурсе получила документальная картина «Поля падения» Игоря Елукова, специальный приз национального конкурса ушел документальной ленте «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашовой, а приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico достался короткометражному фильму «Сто лет спустя». Призом за вклад в мировое киноискусство был награжден кинооператор Юрий Клименко.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
• Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм – «Поля падения», реж. Игорь Елуков (Россия)
• Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации» – «Завтра дождя не будет», реж. Мария Триго Тейшейра (Португалия, Германия)
• Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз» – «Городской дуэт», реж. Юэ Хунюй (Китай)
• Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За глубоко личное прочтение неизвестной грани современного Ирана» – «Гражданин заключенный», реж. Хесам Эслами (Иран)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
• Приз «Серебряный Кентавр» за лучший документальный фильм Национального конкурса с формулировкой «За художественную честность и веру в будущее» – «Приключения реального самурая в мире катастроф», реж. Лида Канашова, (Россия)
• Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За актуальность темы и режиссерское решение» – «Двери закрываются», реж. Яна Исаенко, (Россия – Франция)
• Диплом с формулировкой «За фиксацию парадоксов современной жизни» – «Вера Вишева», реж. Константин Атаманюк (Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС IN SILICO
• Приз «Серебряный Кентавр» за лучший экспериментальный фильм – «Сто лет спустя», реж. Кристоф Жирарде (Германия)
• Диплом с формулировкой «За обнаружение невидимых связей» – «Секретная система недопонимания – 2», реж. Никита Спиридонов (Россия)
• Диплом с формулировкой «За грустную иллюминацию» – «Как лошади под дождем», реж. Николас Шмидт (Россия)

• Приз жюри прессы с формулировкой «За погружение в глубину там, где мы обычно ходим по поверхности; за отражение большой истории в судьбах простых людей» – «Двери закрываются», реж. Яна Исаенко (Россия – Франция)
• Диплом жюри прессы с формулировкой «За грациозность художественного высказывания в документальном кино» – «Грациано: история отшельника», реж. Йозефин ван дер Альст (Бельгия, Германия)
• Диплом студенческого жюри с формулировкой «За смелое погружение в личную историю» – «Старый дом», реж. Любовь Корлыханова (Россия)
• Диплом студенческого жюри с формулировкой «За ироничный, честный и чуткий рассказ, который остается с нами после освоения космоса» – «Поля падения», реж. Игорь Елуков (Россия)
• Приз за вклад в мировое киноискусство – кинооператор Юрий Клименко
• Приз почетного президента «Послания к человеку» Михаила Литвякова – «Приключения реального самурая в мире катастроф», реж. Лида Канашова, (Россия)
• Приз генерального партнера, компании «Илим» – «Приключения реального самурая в мире катастроф», реж. Лида Канашова, (Россия)
• Специальный приз ленинградской федерации профсоюзов за лучший документальный фильм о человеке труда – «Счаст», реж. Инна Кудрявцева (Россия)
• Приз имени Александра Расторгуева – «Счаст», реж. Инна Кудрявцева (Россия)
• Специальный приз компании «Кинотехника» за лучшую операторскую работу в национальном конкурсе документальных фильмов – Андрей Антонов«Инстинкт», режиссер Филипп Устинов (Россия)
• Приз телеграм-канала «Русское кино в топе» с формулировкой «за лучшие самопробы на роль худшей версии себя» – «Я не Каренина», реж. Павел Тимофеев (Россия)

Фото: пресс-служба фестиваля

