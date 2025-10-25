Роскомнадзор заблокировал MyAnimeList

Сайт перестал открываться у пользователей с 22 октября

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к ресурсу MyAnimeList. Информация об этом содержится в едином реестре страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В качестве причины указаны основания, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите информации).

MyAnimeList представляет собой одну из крупнейших баз данных и форум, посвященные аниме и манге. Ранее ведомство уже ограничивало доступ к другим посвященным аниме ресурсам, в частности, jut.su, AnimeGO и YummyAnime.

Фото: кадр из фильма ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ