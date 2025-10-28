Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-при была удостоена режиссер Калерия Котова за фильм «Точка-тире»

24 октября стали известны победители первого этапа 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Жюри в составе режиссера Клима Шипенко, сценариста Андрея Золотарева, оператора Марии Соловьёвой, звукорежиссера Ростислава Алимова, художника-постановщика Юлии Евдокимовой, генерального директора видеосервиса Wink Антона Володькина и директора Дирекции кинопоказа АО «Первый канал» и члена Академии Российского телевидения Сергея Титинкова назвало лучшие работы, авторы которых продолжат участие во втором, международном этапе фестиваля.

Гран-при была удостоена режиссер Калерия Котова за фильм «Точка-тире» (мастерская С.Л. Шумакова), приз за лучшую работу режиссера в игровом кино достался Владимиру Соломонову («Гоша Колумбайн», мастерская А.А. Эшпая), а за лучшую работу режиссера в неигровом кино – Валерии Кудрявцевой («Капля в море», мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова). Награда за лучшую работу телевизионного режиссера ушла Ивану Капустину («Леди Макбет Мценского уезда», мастерская Д.Х. Астрахана). Лучшим режиссером анимации признана Ангелина Маюлова («Живите в доме», мастерская А.В. Белоноговой).

Фильмы, прошедшие во второй, Международный этап, будут показаны с 10 по 14 ноября. Председателем жюри вновь выступит режиссер Эмир Кустурица.

Полный список победителей

• Гран-при – Калерия Котова («Точка-тире», мастерская С.Л. Шумакова)

• Приз за лучшую работу режиссера в игровом фильме – Владимир Соломонов («Гоша Колумбайн», мастерская А.А. Эшпая)

• За лучшую работу режиссера в неигровом фильме – Валерия Кудрявцева («Капля в море», мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова)

• За лучшую работу телевизионного режиссера – Иван Капустин («Леди Макбет Мценского уезда», мастерская Д.Х. Астрахана)

• За лучшую работу режиссера анимации – Ангелина Маюлова («Живите в доме», мастерская А.В. Белоноговой)

• За лучшую работу режиссера мультимедиа – Иван Резниченко («Корпорация», мастерская Н.Г. Лациса )

• За лучшее исполнение мужской роли – Максим Беляев («Немой»)

• За лучший сценарий – Анастасия Замятина («Два в одном», мастерская В.К.Котта и А.К.Котта)

• За лучшую работу оператора в игровом фильме – Глеб Шибаев («Морфий», мастерская Ю.С. Любшина)

• За лучшую работу оператора в неигровом фильме – Анастасия Долгова («Там, где живут ласточки», мастерская И.С. Клебанова)

• За лучшую работу звукорежиссера – Иван Колодицкий («Фиджи»)

• За лучшую работу художника-постановщика – Лия Терских («Морфий»)

• За лучшую работу художника по костюмам – Марэтта Новикова («За коньячком»)

• За лучшую организацию производства фильма – Валерия Катодикиди («Поехали в бар?»)

• За лучшее исполнение женской роли – Софья Корсакова («Моё кино», мастерская С.А. Соловьева)

Специальные дипломы профессионального жюри

• «За идею» – режиссер Егор Гончаров («Голос», мастерская С.Л. Шумакова)

• «За поэзию в кино» – режиссер Меген Тарба («Агара - колыбель», мастерская С.В.Мирошниченко)

• «За движение» – режиссер Анастасия Турищева («Движение», мастерская Н.Б. Дабижа)

• «За изобразительное решение» – режиссер Тихон Могилёв («В уездной гостинице», мастерская М.Л. Аграновича)

Специальные призы

• Диплом Фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена

– режиссер Мира Эркенова («Черная пурга», мастерская В.П. Лисаковича и А.И. Гелейна)

– режиссер Дарья Синякова («Жизнь взаймы», мастерская А.Г. Плоткиной)

– режиссер Владислав Зайцев («Я вспоминаю», мастерская А.В.Осипова и Т.П.Юриной)

• Специальный приз имени В.Я.Бахмутского «В поисках утраченного…»

– «За смелый экспериментальный диалог между русским андерграундом и зарубежной классикой» – режиссер Юй Пинь-Цзя («Варенька и старик», мастерская А.Е. Учителя)

Фото: пресс-служба фестиваля