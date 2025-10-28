Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября

«Обнальщик», «Нам покер», «Грабитель с крыши» и китайское аниме

В ноябре зрители онлайн-кинотеатра Wink увидят премьеры двух сериалов из линейки Wink Originals. В криминальной комедии «Нам покер» Рустама Ильясова герои Саши Бортич, Артема Кошмана, и Тимофея Елецкого открывают покерный клуб на дому. В драме «Обнальщик» Бориса Акопова (БЫК) отец и сын в исполнении Александра Яценко и Федора Кудряшова также пытаются заработать, придумав сложную схему с деньгами. Также подписчиков ждут две премьеры от телеканала СТС: «Химкинские ведьмы» и «Кулинарный техникум».

Из полнометражного кино Wink покажет триллер ВНИЗ с Егором Кридом и Анфисой Черных и комедию ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. Для любителей китайского аниме на Wink появятся три сериала: «Какой скандал!», «Великий правитель» и «Пьянящий ветер юности».

Со 2 ноября

ВНИЗ (триллер, драма, реж. Марюс Вайсберг)

Молодая пара застревает в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них все. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца и так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз.

С 5 ноября

«Нам покер» (комедия, реж. Рустам Ильясов)

Три соседа по квартире – Витя, Ега и Бек – открывают покерный клуб на дому, чтобы заработать денег. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или им светит тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

С 10 ноября

«Химкинские ведьмы» (комедия, реж. Максим Зыков)

Три аферистки — Марина, Света и Оля — успешно выдают себя за медиумов, пока случайно не получают от уличной ведуньи реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света — видеть будущее, а Оля — мертвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают не только коварного колдуна-искусителя, но и вторых половинок.

С 13 ноября

«Обнальщик» (криминальная драма, реж. Борис Акопов)

Отец Михаил и его сын Леша после краха бизнеса главы семейства переезжают в 2013 году из мегаполиса в город Восточный. На первый взгляд, это провинциальная глушь, но на деле — место строительства игорной зоны, которая превратит регион в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

С 29 ноября

МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (приключенческая комедия, реж. Павел Воронин)

Дед советской закалки Виктор Степанович не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Обманным путем он увозит своего внука из дома, чтобы отправиться с ним в незабываемое приключение и, наконец-то, сделать из домашнего мальчика настоящего мужчину. Достойного мужа рода Богдановых.

Также в ноябре

ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ (комедия, криминал, драма, реж. Дерек Сиенфрэнс)

Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s, грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную девушку, работающую в этом магазине.

«Кулинарный техникум» (комедия, реж. Димитрий Ян)

В родном Староозерске столичного шеф-повара Славу Виноградова ждет не только отец, завуч местного кулинарного техникума, но и настоящий сюрприз — сын, о существовании которого Слава не подозревал 17 лет. Чтобы лучше узнать подростка, одного из студентов техникума, и наладить отношения с Виноградовым-старшим, модный шеф-повар становится преподавателем учебного заведения.

«Какой скандал!» (аниме, комедия, романтика, исекай)

Обычная девушка из современного мира неожиданно оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг. Теперь ее судьба зависит от двух других героев: императора, скрывающего свое происхождение, и «избранной» героини, фанатично следующей сюжету книги. Чтобы выжить и предотвратить крах династии, Ю Ваньинь приходится вступить в опасный союз с самым могущественным человеком империи и бросить вызов самой судьбе.

«Великий правитель» (аниме, экшн, приключение, фэнтези, боевые искусства)

В мире, где правят кланы и древние учения, юный Му Чэнь несет в себе клеймо изгнанника и тайну своего происхождения. Чтобы защитить близких и раскрыть правду о семье, он должен пробудить дремлющую в нем силу. Путешествие, в которое он отправляется, приведет его в самые опасные уголки мира, к битвам с богами и демонами и осознанию своего истинного предназначения — стать новым Великим правителем, который определит будущее всех измерений.

«Пьянящий ветер юности» (аниме, экшн, фэнтези, боевые искусства)

20 лет назад мир знал другую историю — молодого аристократа, которому не особо давались боевые искусства, однако он увлекся виноделием. После достижения высшего мастерства в производстве алкоголя он решает открыть винную лавку и внезапно оказывается в центре вражды двух семей. Справиться с проблемами помогают новые товарищи, вместе с которыми ему предстоит встретить немало опасных приключений.

Фото: кадр из сериала «Нам покер»