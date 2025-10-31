Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке

Ранее Фондом кино было отобрано три фильма

Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 3 национальных фильма:

– ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ (70 млн рублей, ООО «Арс Пикчерс»)

– ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн рублей, ООО «Высокие широты»)

– ПЕС (80 млн рублей, ООО «МЕМ»)

