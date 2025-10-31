Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Автор: Никита Никитин
31 октября 2025
Ранее Фондом кино было отобрано три фильма
Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.
По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 3 национальных фильма:
– ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ (70 млн рублей, ООО «Арс Пикчерс»)
– ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ (50 млн рублей, ООО «Высокие широты»)
– ПЕС (80 млн рублей, ООО «МЕМ»)
Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.
