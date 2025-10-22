top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса

Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса

Автор: Никита Никитин

22 октября 2025

Поддержку получат три проекта, которые будут сняты на Дальнем Востоке

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная объявлению итогов первого Дальневосточного грантового конкурса Фонда кино и перспективам кинопроизводства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На ней исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов назвал фильмы, которые получат  поддержку в рамках данного конкурса.

Для поддержки были выбраны комедийный фильм ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ, приключенческая лента ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ и криминальная драма ПЕС.

Все три проекта были представлены в блоке национальных фильмов о Дальнем Востоке и снятых на Дальнем Востоке на питчинге Фонда кино, прошедшем 24 сентября. Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов отметил, что в следующем году конкурс планируется провести снова.

Картина ВСЕ РЕКИ ВПАДАЮТ В МОРЯ (производство – «Арс Пикчерс») расскажет о двух подростках, отправляющихся в путешествие на плоту, чтобы впечатлить девушку, в которую они оба влюблены. Режиссером фильма выступает Роман Косов (ПРАВИЛА ФИЛИППА), а продюсером – Григорий Подземельный. Одну из ролей в картине исполнит Леон Кемстач, в дримкасте также заявлены Ярослав Могильников и София Чжоу. Заявленный бюджет проекта – 145 млн рублей, у Фонда кино создатели запрашивали 70 млн в 2025 году и 30 млн в 2026-м.

Картину ЛЕГЕНДА О ГОРНОСТАЕ разрабатывает ООО «Высокие широты». Создатели видят этот проект большой экосистемой инициатив, направленных на возрождение культурного наследия Арктики. Сюжет фильма объединяет мифы морских охотников Чукотки и предания о покорении Сибири русскими первопроходцами. В центре повествования – история взросления юного эскимосского вождя, который должен вернуть себе «трон» после вероломного убийства отца. В дрим-касте ленты заявлены Юра Борисов и Александр Яценко. Съемки запланированы на Чукотке в три блока на 2026-2027 годы.

Криминальная драма ПЕС («МЕМ») рассказывает о бывшем киллере (Сергей Гармаш), который отправляется спасать похищенную внучку вместе с ее молодым человеком (Рузиль Минекаев). В режиссерском кресле – Константин Смирнов (ВОЛЧОК). Сопродюсером картины выступает онлайн-кинотеатр Okko, а дистрибьютором станет «Централ Партнершип».

«Суммарно обратилось за получением поддержки более тридцати организаций. Общий объем запрашиваемых средств на поддержку и производство фильмов более чем в шесть раз превзошел объем распределяемого финансирования. Что говорит о высокой конкурентной среде, а соответственно, и об уровне победителей», – рассказал Федор Соснов на пресс-конференции.

Ранее пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что общий бюджет конкурса Фонда кино на поддержку картин о Дальнем Востоке составляет 200 млн рублей. Он выделен в рамках развития киноиндустрии ДФО в соответствии с распоряжением Правительства РФ. Согласно условиям, один проект может претендовать на грант до 100 млн рублей. При этом грант может покрывать до 70% общего бюджета картины. В исключительном случае совет Фонда может принять решение о возможности использования гранта для покрытия 100% картины. Участник должен гарантировать, что после завершения работ над фильмом он в приоритетном порядке будет размещен на площадках дистрибуции контента. 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания платы за онлайн-подписки
Подробнее
Международный студенческий фестиваль ВГИК представил жюри
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Доля платящих подписчиков онлайн-кинотеатров в России выросла до 41%
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидерах остались холдоверы
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в создание голливудских проектов
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 октября
Подробнее
Снова в школу: итоги российского онлайн-проката в сентябре и третьем квартале 2025 года.
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее